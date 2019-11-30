Мазахир Панахов: В муниципальных выборах примут участие 13 политических партий

БАКУ /Trend/ - В муниципальных выборах в этом году примут участие 13 политических партий.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

"Около трети зарегистрированных и принимающих участие в выборах кандидатов являются членами политических партий. Активность политических партий в выборах очень радует нас. Считаю, что это очень хороший показатель", - сказал Панахов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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