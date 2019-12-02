Президент Ильхам Алиев выделил более 20 млн манатов на дополнительные меры по улучшению социальной защиты населения

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социальной защиты населения.

В соответствии с распоряжением, с целью проектирования, строительства, капитального ремонта, укрепления путем реконструкции и оснащения оборудованием ряда объектов социального назначения из средств, указанных в подпункте 1.18.4. «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года № 890, министерству труда и социальной защиты населения будет выделено 20 019 100 манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров обеспечить решение вопросов, вытекающих из этого распоряжения.

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