Cона Алиева: Кампания очернения, антинациональная деятельность радикальной оппозиции никак не повлияют на результаты выборов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пройдут муниципальные и парламентские выборы. Уже известна и дата проведения парламентских выборов.

Об этом в четверг сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Сонна Алиева.

По ее словам, эти выборы были шансом радикальной оппозиции для самоутверждения.

"Но вместо того, чтобы воспользоваться этим шансом, они говорят глупости. Это можно понять, поскольку у оппозиции нет социальной базы, электората. Решили не позориться, и предпочли вести кампанию очернения. У них нет политической силы для участия в выборах. Они опустили свою партию до уровня политического кружка и занялись за рубежом «эмигрантским бизнесом».

Эта грязная деятельность радикальной оппозиции стала достоянием всей мировой общественности, после чего их покинули, ушли в отставку и без того немногочисленные сторонники. Они проиграли 27 лет назад, и народ поддерживает нынешнюю власть. Единство между народом и властью является прочным и нерушимым. Их кампания очернения, антинациональная деятельность никак не повлияют на результаты выборов", - отметила Алиева.

Депутат подчеркнула, что азербайджанская общественность с уважением отнеслась и поддержала решение Политсовета правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

"Таким образом мы заложили фундамент новой традиции в истории парламента. Наряду с этим, у общества были свои соображения о совершенствовании деятельности парламента. С этой точки зрения, инициатива ПЕА о роспуске парламента, на самом деле, исходит из намерения вновь завоевать доверие народа. Очевидно, ПЕА думает над тем, как идти в ногу с требованиями общества, принимать социальные заказы и искать пути их законной реализации. Такой подход удовлетворяет всех. В то же время, это показывает особую политическую культуру ПЕА.

Инициатива ПЕА по проведению внеочередных парламентских выборов, стала смелым шагом навстречу реформам систематического характера, в том числе структурным и кадровым изменениям, обновлению, основанных на взаимосвязи всех трех ветвей власти. Этот шаг оказал значимый вклад в работу по приведению парламента в соответствие с темпами общего развития страны. Целью является расширение масштаба реформ», - сказала Сона Алиева.

Отметим, что 28 ноября Политсовет правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), составляющей большинство в парламенте, направил Милли Меджлису обращение о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, в связи с чем попросил созвать заседание. Второго декабря Милли Меджлис вынес обращение на обсуждение и принял решение «Об обращении к Президенту Азербайджана о назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана». Президент Азербайджана направил в Конституционный суд запрос в связи с соответствием Конституции вопроса о роспуске парламента, указанного в обращении Милли Меджлиса.

Также второго декабря на очередном заседании Палаты Конституционного суда был рассмотрен запрос Президента Азербайджана о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции и вынесено постановление о принятии запроса к производству Пленума.

Согласно решению Пленума Конституционного суда Азербайджана от четвертого декабря, постановление Милли Меджлиса Азербайджана «Об обращении к Президенту Азербайджана в связи с назначением внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана» от второго декабря 2019 года признано соответствующим части первой статьи 98 Конституции Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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