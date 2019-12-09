Между Исой Гамбаром и Гюльтекин Гаджибейли разразился скандал

БАКУ/Trend/ - Между экс-главой "Мусавата" и членом так называемого "Национального совета" Гюльтекин Гаджибейли вновь разразился скандал.

Как сообщает в понедельник Trend, Гаджибейли на своей странице в Facebook написала о том, что Иса Гамбар предложил ей осенью 2013 года пост заместителя главы "Мусавата" по международным вопросам. Она отказалась и считает, что поступила правильно. Гюльтекин Гаджибейли заявила, что многие люди, в свое время приглашавшие ее в свои организации, теперь отрицают это. Она отметила правоту доводов Исы Гамбара о том, что разговор между двумя людьми не должен быть обнародован. Но предложение Исы Гамбара не являлось разговором личного характера, а было связано с управлением одной из крупных оппозиционных партий. Но даже не смотря на это, она не поведала об этом никому, исключая самых близких людей, таких как Джамиль Гасанли. Гюльтекин Гаджибейли заявила, что некоторые соратники по партии напоминают ей на каждом шагу о ее прошлом, ведут против нее целенаправленную кампанию.

"Я просто вынуждена была напомнить им, что период моего депутатства в 2000-2010 годы имел место до того, когда в 2013 году я получила предложение занять пост заместителя главы «Мусавата» и единогласным решением мусаватистов была избрана председателем комитета «Национального совета», - написала Гаджибейли.

Затем она высказалась более агрессивно.

«Некоторые мусаватисты выставляют под этим статусом мое выступление на агитационном митинге Президента Ильхама Алиева. До них еще не дошла сама суть этого статуса. Ладно, если я была такой плохой, то почему вы приглашали меня в руководство партии, избирали председателем комитета НС?!», - пишет Гюльтекин Гаджибейли.

Иса Гамбар ответил Гаджибейли прямо в комментариях под этим же статусом. Он сообщил, что одним из наиболее критикуемых лиц на общественно-политической арене Азербайджана – справедливо или нет, искренне или предвзято, является Гюльтекин Гаджибейли.

"Когда ее критикуют из «демократического» лагеря, то один из аргументов Гюльтекин Гаджибейли выглядит примерно так - "Осенью 2013 года глава «Мусават» настоятельно предлагал мне пост заместителя главы партии по международной политике, а я отказалась!" Если Гюльтекин Гаджибейли воспринимает разговор для уточнения воли и намерений как «настоятельное предложение», то я не буду спорить. В любом случае, если разговор состоялся наедине между двумя людьми, то о его сути могут судить только эти два человека.

Хочу отметить, что если я даже и предлагал Гюльтекин Гаджибейли должность заместителя по внешней политике, то я не предлагал ей позицию заместителя по внутренней политике. Я считаю, что если Гюльтекин Гаджибейли, наряду с исполнением своих непосредственных обязанностей, продемонстрирует более сдержанную позицию по данному вопросу, это принесет больше пользы представляемой ею организации и демократическому лагерю в целом», - написал Иса Гамбар.

Далее в комментариях мусаватисты и члены так называемого «Национального совета» подвергли друг друга шквалу оскорблений.

(Автор: Алпэр М. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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