Вернувшись к власти Гейдар Алиев избавил Азербайджан от угрозы раскола и хаоса - Арзу Нагиев

БАКУ /Trend/ - Общенациональный лидер однозначно сыграл важную роль в решении практически всех проблем в политико-экономической, военной и культурной сферах. Представьте себе, что иностранные спецслужбы, пытались уничтожить национальные нравственные ценности Азербайджана. Гейдар Алиев пресек это.

Об этом сказал Trend политолог Арзу Нагиев.

По его словам, одной из важнейших задач великого лидера было донести до граждан Азербайджана понимание государства и государственности: «В период нахождения Гейдара Алиева во власти все уже понимали, что такое государство и государственность. Каковы ее пределы? Что такое внешняя и внутренняя политика, становление армии? Другим важным вопросом в политике Лидера была независимость государства, благополучие каждого гражданина Азербайджана, а также шаги, которые необходимо предпринять для предотвращения угроз этой безопасности. Он доказал миру что именно Азербайджан, используя свою территорию, способен реализовать крупномасштабные международные проекты, во что никто не мог поверить. Именно такие проекты начали реализовываться под его гарантию».

Политолог сказал, что одной из приоритетных задач являлось перенаправление прибылей от этих проектов на становление армии: «Гейдар Алиев, в разгар нагорно-карабахского конфликта, на фоне нескончаемых проблем, сумел остановить войну.Там естественно были свои сложности, на реорганизацию армии, ее воссоздание были необходимы значительные средства. Но, соответствующие шаги в этом направление были сделаны". Другой нерешенной задачей, по словам политолога, был царивший в стране хаос: "Думаю что если бы общенациональный лидер второй раз не вернулся к власти, то Азербайджан, стоявший под угрозой распада на отдельные образования, мог превратиться в федерацию, состоящую из отдельных феодальных субъектов».

Нагиев добавил, что именно общенациональный лидер, своей дальновидной политикой сумел все это предотвратить: «Каждый гражданин Азербайджана как в политической, так и в экономической плоскости ощутил разницу между оппозицией и властью. Гейдар Алиев продемонстрировал это народу Азербайджана. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что общенациональный лидер однозначно сыграл решающую роль в разрешении практически всех экономических, политических, военных и культурных проблем Азербайджана". Нагиев подчеркивает, что Президент Ильхам Алиев сегодня достойно продолжает грандиозные заделы Гейдара Алиева, которому по возвращении во власть пришлось практически возрождать страну.

"Представьте себе, иностранные спецслужбы, пытались уничтожить национальные нравственные ценности Азербайджана. Гейдар Алиев это предотвратил. Как истинный лидер, он взвалил на себя тяжелое бремя и предстал перед народом Азербайджана, вновь показав всем, каким должен быть глава государства. В то же время, именно великий лидер пресек деятельность тех, кто вел агитацию ненависти против правительственных учреждений и тех, кто в них трудился. Международные проекты, основы которых были заложены им продолжают развиваться изо дня в день. Безусловно, заслуги Президента Азербайджана Ильхама Алиева в этом деле неоспоримы".

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