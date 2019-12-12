Сиявуш Новрузов: Т.н."Нацсовет" не хочет участвовать в выборах, чтобы скрыть свое бессилие

12 декабря 2019 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Так называемый "Национальный совет" не хочет участвовать в очередных парламентских выборах, чтобы скрыть свое бессилие.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов.

По его словам, эта структура хочет навязать обществу лживую мысль о том, что если они не примут участие в выборах, то эти выборы якобы будут недемократичными.

Напомним, что 9 февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.

"Нигде в мире, ни в каких международных законах, Конституции Азербайджана, Избирательном кодексе нет в связи с этим ни единого пункта. Чье-либо участие или неучастие в выборах является его личным выбором. Поэтому пусть «Нацсовет» внимательнее перечтет Избирательный кодекс. У них нет социальной базы, электората и они знают, что народ не окажет им доверия», - сказал Новрузов.

Он отметил, что в Азербайджане насчитывается более 50 политических партий и более 40 из них примут участие в выборах.

"Помимо этого, в Азербайджане есть НПО, представители прессы, творческие люди, и они тоже заявили о том, что примут участие в выборах. Также большой интерес проявляет к выборам молодежь, которая получила образование за рубежом. То есть существует достаточное количество потенциальных кандидатов», - сказал Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ПЕА передала ЦИК Азербайджана список имен уполномоченных представителей в преддверии внеочередных парламентских выборов
Общество 13:22
В результате отказа от участия в выборах радикальная оппозиция будет стерта из истории политики
Политика 10 декабря 14:28
Нетаньяху предложил провести прямые выборы премьера в Израиле
Израиль 8 декабря 03:57
Партия «Умид» будет участвовать во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане
Политика 7 декабря 15:54
Действия азербайджанской радикальной оппозиции нелогичны - депутат
Политика 7 декабря 14:34
Сиявуш Новрузов: В кампании по посадке деревьев участвует намного больше людей, чем в акциях оппозиции
Политика 6 декабря 14:34
Лента новостей
Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина
Финансы 15:21
Россия будет всячески содействовать продолжению диалога для урегулирования карабахского урегулирования
Нагорно-карабахский конфликт 15:21
Иран увеличивает нефтедобычу на месторождении Суруш
Энергетика 15:18
Минтранс предложил Норвегии открыть прямые авиарейсы в Беларусь
Беларусь 15:16
Азербайджан примет участие в саммите ГУАМ в Киеве
Политика 15:10
Пенсионеры особых категорий в двух районах Баку будут получать пенсии 13-16 числа ежемесячно
Общество 15:08
Спрогнозирован объем переработки нефти на заводе STAR до конца года
Энергетика 14:59
Грузоперевозки из Турции в Иран выросли на более чем 20% (Эксклюзив)
Турция 14:59
Украина уверена в продолжении успешного сотрудничества с Туркменистаном - Зеленский
Туркменистан 14:54