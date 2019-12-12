Сиявуш Новрузов: Т.н."Нацсовет" не хочет участвовать в выборах, чтобы скрыть свое бессилие

БАКУ /Trend/ - Так называемый "Национальный совет" не хочет участвовать в очередных парламентских выборах, чтобы скрыть свое бессилие.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов.

По его словам, эта структура хочет навязать обществу лживую мысль о том, что если они не примут участие в выборах, то эти выборы якобы будут недемократичными.

Напомним, что 9 февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.

"Нигде в мире, ни в каких международных законах, Конституции Азербайджана, Избирательном кодексе нет в связи с этим ни единого пункта. Чье-либо участие или неучастие в выборах является его личным выбором. Поэтому пусть «Нацсовет» внимательнее перечтет Избирательный кодекс. У них нет социальной базы, электората и они знают, что народ не окажет им доверия», - сказал Новрузов.

Он отметил, что в Азербайджане насчитывается более 50 политических партий и более 40 из них примут участие в выборах.

"Помимо этого, в Азербайджане есть НПО, представители прессы, творческие люди, и они тоже заявили о том, что примут участие в выборах. Также большой интерес проявляет к выборам молодежь, которая получила образование за рубежом. То есть существует достаточное количество потенциальных кандидатов», - сказал Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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