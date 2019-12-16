Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену Зеленскую встречали первый вице-премьер Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
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