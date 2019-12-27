Турал Гянджалиев: Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев должны воссоединиться со своими семьями

27 декабря 2019 12:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Незаконно содержащиеся на оккупированных азербайджанских территориях Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев должны быть переданы азербайджанской стороне. Об этом сказал журналистам руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что в связи с этим существует конкретная позиция азербайджанского государства: «Должен быть применен принцип «всех на всех» и осуществлен обмен заложниками. Это принцип международного гуманитарного права. Дильгам и Шахбаз должны быть освобождены и переданы своим семьям. Для этого азербайджанское государство принимает все меры. Мы поднимаем эти вопросы на всех международных мероприятиях, в которых участвуем», - сказал Гянджалиев.

Напомним, что в июле 2014 года, во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар, оккупированного Кельбаджарского района, был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело.

Затем, так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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