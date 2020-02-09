Лидия Брадара: Участие большого числа женщин в выборах - крайне позитивный факт

БАКУ/Trend/ - "В рамках парламентских выборов в Азербайджане наблюдается высокая активность избирателей. Верю, что выборы пройдут крайне успешно и девятое февраля 2020 года войдет в историю азербайджанского народа как один из самых удачных дней", - об этом сказала член парламента Боснии и Герцеговины Лидия Брадара, которая наблюдает за ходом голосования в 21-м избирательном участке 23-го Насими-Сабаильского округа, сообщает в воскресенье Trend.

Депутат сообщила, что к 13:30 пронаблюдала за ходом голосования в шести избирательных участках и не обнаружила негативных случаев.

Международный наблюдатель сообщила, что выборы проводятся в демократических условиях, и подчеркнула большое количество женщин, принимающих участие в избирательном процессе в качестве организаторов и наблюдателей. Депутат сообщила, что по опыту наблюдательской деятельности во многих странах Европы, оценивает наличие большого числа женщин в избирательном процессе как крайне позитивный факт.

"Я впервые посещаю Азербайджан и очень рада находиться здесь. Хотя я читала о вашей стране, ни разу ее не видела. Баку - необычайно современный город, совмещающий в себе элементы Востока и Запада, прошлого и настоящего. У меня сложились крайне положительные впечатления об Азербайджане", - сказала Лидия Брадара.

Отметим, что сегодня в Азербайджане начались выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет информировать о ходе голосования, а также о предварительных данных на 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Для участия во внеочередных парламентских выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )