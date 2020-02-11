Эльшад Мирбашир оглу: Заключение Международной избирательной наблюдательной миссии разочаровало радикальные силы

БАКУ/Trend/ - Антиазербайджанские силы ждали от Международной избирательной наблюдательной миссии, состоящей из представителей БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ, заявление, ставящее под сомнение результаты выборов в Милли Меджлис, но сильно разочаровались, потому что этого не произошло, сказал во вторник Trend зампред правления Центра социальных исследований, доктор политических наук, политолог Эльшад Мирбашир оглу.

По его словам, в нынешней оценке наблюдательной миссии отмечается ряд незначительных организационных недочетов, которые не могли повлиять на результаты выборов.

Сказав, что в некоторых европейских странах мы можем быть свидетелями и более весомых проблем в избирательном процессе, Мирбашир оглу заключил, что выборы в стране прошли абсолютно прозрачно и демократично: "Это было заметно на всех этапах избирательного процесса. Во время агитации всем кандидатам были предоставлены одинаковые возможности для проведения проводили своих агиткампаний на равных условиях".

Политолог считает, что за период предвыборной агитации своей эффективной деятельностью больше запомнились кандидаты от ПЕА. Их серьезное преимущество наблюдалось и в социальных медиа, и в общении с избирателями, что отразилось и на результатах выборов.

Мирбашир оглу напомнил, что для наблюдения за выборами приехали десятки зарубежных наблюдательных миссий, среди которых были официальные лица и представители общественности из США, Франции, Великобритании, Германии, в том числе, представители таких организаций как СНГ, ГУАМ, ОИС, Тюркский совет и другие: "Если посмотреть на заключения перечисленных стран и организаций, связанные с результатами выборов, то можно увидеть, что отражены только положительные моменты. Они однозначно подчеркнули, что выборы в Азербайджане полностью отвечали европейским стандартам. Но были и субъективные заключения, не опирающиеся на реальность избирательного процесса. Я не исключаю и то, что в их составлении играло роль и мнение некоторых внешних диструктивных групп, пытающихся оказывать давление на Азербайджан".

Мирбашир оглу сказал, что правительство Азербайджана готово к конструктивному сотрудничеству с любой международной организацией: "Азербайджан не намеревается портить сотрудничество с Европой из-за субъективных соображений группы радикальных лиц. Прежде всего следует учитывать, что Азербайджан стал одним из важных акторов в европейской геополитике. Значимость Азербайджана для Европы с каждым днем растет. Азербайджан - гарант безопасности и развития в регионе. Поэтому считаю, что негативные случаи в связи с избирательным процессом, о которых утверждают радикальные силы, никак не повлияют на характер наших отношений с Европой".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова).