БАКУ/Trend/ - Современный Азербайджан – ведущий геополитический игрок на Южном Кавказе.

Об этом сказал Trend директор Института международных исследований сотрудничества, советник руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Алексей Бычков.

По его словам, Баку является ключевой точкой векторов взаимодействия Москва – Анкара, Москва – Тегеран: «Меняющаяся геополитическая структура мира, смена однополярного мира на многополярный, открывает новые возможности и перспективы для региональных лидеров. В этой связи очень показательной является встреча трех глав государств Ильхама Алиева, Владимира Путина и Хасана Рухани, которая прошла в августе в Сочи и саммит «Север-Юг», который открыл новые горизонты сотрудничества и определил точки взаимовыгодных экономических и торговых отношений этих стран. Вместе с тем, Азербайджан также является важным связующим звеном во взаимоотношениях Москвы и Анкары. Таким образом, выстраивается два геополитических треугольника Москва-Баку-Анкара и Москва-Баку-Иран и в обоих случаях Баку играет роль независимого медиатора».

В этой связи, как отметил политолог, Иран становится серьезным региональным игроком и в связке с Россией видится довольно выгодное сотрудничество этих государств, прежде всего в экономическом плане, а Азербайджан в свою очередь становится региональным лидером Южного Кавказа: «Растущая экономика и выход в регион Каспийского моря и Каспийский бассейн, дает Азербайджану возможность стать как экономическим, так и политическим регулятором региональных проектов. Это, прежде всего большой транспортный коридор «Север-Юг», который свяжет Европу, Россию со странами Ближнего Востока и Юго-восточного региона. Это так называемый "Новый Шелковый путь", который также будет пролегать через регион Каспийского моря».

Последние годы, как сказал эксперт, можно наблюдать активное развитие трехсторонних отношений России, Ирана и Азербайджана, в рамках, которых идет значительное увеличение торгового оборота и экономического взаимодействия: «Это сотрудничество значительно усиливает проекты развития транспортного коридора «Север – Юг», развитие сухопутного сообщения по западному побережью Каспийского моря со строительством новой линии железной дороги Казвин — Астара (иранская) — Астара (азербайджанская), строительство нового автомобильного моста в районе пунктов пропуска Самур (Азербайджан) – Яраг-Казмаляр (Россия). Все эти направления сотрудничества являются выгодными как для России с Ираном, так и для Азербайджана. Естественно они представляют значительный интерес для стран каспийского региона, и прежде всего Казахстана. В числе бенефициаров также страны имеющие немалые интересы в регионе, и среди них такой экономический гигант как Китай и Индия с ее стремительно растущей экономикой».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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