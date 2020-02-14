Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Молдовы Игорем Додоном (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, приветствуя Президента Молдовы, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Очень рад снова видеть Вас, Игорь Николаевич. Мы регулярно встречаемся на международных мероприятиях и продолжаем эту традицию использовать любую площадку, чтобы еще раз повидаться, пройтись по повестке дня, определить дальнейшие пути развития сотрудничества. Год только начинается. Поэтому, думаю, он должен быть плодотворным для наших отношений. Что мы наметили, в принципе, выполняется. Контакты, которые существуют, свидетельствуют об активном развитии отношений. Мы с Вами обменивались мнениями, как насыщать отношения конкретными экономическими факторами. Думаю, что в этом году будет более активное экономическое сотрудничество. И конечно, наши контакты будут продолжены. Поэтому думаю, что для наших отношений этот год также будет очень позитивным. У нас отношения дружественные. Мы всегда стараемся друг друга поддерживать. Конечно, вспоминаю Ваш визит в нашу страну. И снова Вас будем с нетерпением ждать на международные мероприятия, которые в этом году планируются, с тем, чтобы такой активный политический диалог не останавливался.

Президент Игорь Додон сказал:

- Уважаемый господин Президент, во-первых, очень рад снова с Вами встретиться здесь, в Мюнхене, на важной международной площадке. Хочу отметить очень хорошую динамику наших двусторонних отношений, и соглашения, которые у нас подписаны, фактически покрывают весь спектр наших контактов. Хочу Вас поздравить с проведением парламентских выборов, поздравить с результатом, которые получила партия, которая Вас поддерживает. Знаю, были и наши наблюдатели, и представители пропрезидентской партии социалистов тоже были наблюдателями. Они отметили очень хороший уровень организации, демократические выборы прошли. Мы Вас с этим поздравляем.

Этот год очень важен для наших двусторонних отношений. Мы с Вами в 2017 году запустили один социальный проект в Молдове, в Гагаузии. Хочу еще раз Вас официально пригласить в Республику Молдова. В этом году мы уже должны его открыть. Я надеюсь, что в этом году будет Ваш официальный визит. Мы проведем несколько важных мероприятий. Нужно провести межправкомиссию. Вы знаете, у нас в Молдове сейчас новое правительство, которое возглавляет мой бывший советник господин Кику Ион Васильевич. И мы уже c нашей стороны утвердили новый состав межправкомиссии. Я надеюсь, что в ближайшее время будет встреча сопредседателей для того, чтобы подготовили заседание межправкомиссии. Оно может пройти у нас, может пройти у вас. Это как мы с Вами договоримся. Но очень надеемся, что в ближайшие месяцы Вы нас посетите с официальным визитом.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо за приглашение. С удовольствием воспользуюсь возможностью посетить прекрасную Молдову. Я имею очень хорошие воспоминания.

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На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.