ЦИК аннулировал итоги голосования по трем участкам Мингячевирского избирательного округа
БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) аннулировала итоги голосования по трем участкам 47-го Мингячевирского городского избирательного округа.
Как передает в среду Trend, член ЦИК Бахшейш Аскеров сообщил, что в обращении в связи с Мингячевирским избирательным округом были указаны правонарушения на ряде избирательных участков. По словам Аскерова, в ходе расследования были выявлены факты, которые могут повлиять на итоги голосования и не отражают волеизъявления избирателей. Ввиду этого, член ЦИК предложил аннулировать итоги выборов по 9-му, 17-му и 21-му избирательным участкам.
Предложение было принято в результате голосования.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )
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