Гуманитарная политика под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой высоко оценивается на мировой арене - политолог

БАКУ/Trend/ - В то время как в мире углубляются кризисы и напряженность, Азербайджан остается "островом стабильности".

Об этом в воскресенье сказал Trend заместитель председателя правления Центра социальных исследований, доктор политических наук, политолог Эльшад Мирбашироглу.

По его словам, на фоне углубления дискриминации, религиозно-этнического радикализма, нетерпимости в большинстве странах мира Азербайджан демонстрирует модель солидарности, толерантности, братства, диалога и мультикультурализма.

"Мы расположены в крайне сложном географическом регионе. Образно говоря, при малейшем ветре чувствуем тревожные настроения из Среднего Востока. Однако, несмотря на эти угрозы и опасности, Азербайджан в регионе выступает в качестве гаранта безопасности и развития. В стране все религиозные конфессии и этносы живут как одна семья. Азербайджан – одна из редких стран, политика мультикультурализма которых увенчалась успехом. Результатом этого и является то, что ежегодно в стране проводятся важные мероприятия международного масштаба", - сказал Мирбашироглу.

Политолог отметил, что Азербайджан только в прошлом году принял два крупных международных мероприятия – Саммит Движения неприсоединения, которое является второй крупнейшей в мире организацией после ООН, и Саммит религиозных лидеров мира. Все это является показателем высокого доверия к Азербайджану.

По словам Мирбашироглу, международное сообщество уже понимает, что Модель толерантности и мирного сосуществования, представленная Азербайджаном, – один из основных факторов, позволяющих устранить столкновения и антагонизмы, возникающие в мире. Политолог добавил, что в стране созданы все необходимые условия для деятельности религиозных конфессий, в том числе Католической церкви. Награждение Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой одним из высших папских рыцарских орденов вызвано именно эти реалиями.

"Следует учесть, что этого ордена удостаиваются главы государства и высокопоставленные государственные деятели. Это означает, что гуманитарная политика под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой высоко оценивается на мировой арене, и Азербайджан уже презентует всему миру свои стандарты", - уточнил Эльшад Мирбашироглу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)