В Азербайджане аннулированы итоги выборов на двух избирательных участках

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение кандидата в депутаты от 42-го Сумгайытского второго избирательного округа Эльшада Исрафилова, передает в понедельник Trend.

В связи с обращением выступил член ЦИК Тофиг Гасымов. Он сообщил, что кандидат сообщил о правонарушениях в день выборов на ряде избирательных участков.

"В связи с обращением было проведено расследование, в ходе чего были использованы и видеозаписи из социальных сетей. В результате расследования были выявлены нарушения на 7-м и 32-м избирательных участках", - сказал Гасымов.

Затем он предложил объявить итоги голосования по вышеуказанным участкам недействительными. Предложение члена ЦИК было обсуждено, и принято большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)