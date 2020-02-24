ЦИК Азербайджана аннулировала результаты выборов еще по четырем избирательным участкам

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение кандидата в депутаты от 15-го Ясамальского первого избирательного округа Сардара Мамедова (Джалалоглу).

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с обращением выступил член ЦИК Ильхам Мамедов. Он отметил, что в своем обращении кандидат указал на ряд правонарушений на избирательных участках в день выборов.

"В связи с обращением было проведено тщательное расследование. Были просмотрены и видеозаписи из социальных сетей, в результате чего выявлены правонарушения на четырех избирательных участках. Ввиду этого, предлагаю объявить результаты выборов по 10-му, 19-му, 28-му и 29-му избирательным участкам недействительными", - сказал Мамедов.

После обсуждения, предложение члена ЦИК было принято большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)