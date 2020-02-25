Визит Эрдогана в Азербайджан крайне важен со стратегической точки зрения - Экрем Кызылташ

БАКУ /Trend/ - Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан крайне важен со стратегической точки зрения.

Об этом во вторник сказал Trend глава Турецкой медиа-ассоциации Экрем Кызылташ.

Напомнив известный тезис, что Турция и Азербайджан — одна нация, два государства, он подчеркнул, что обе страны руководствуются этим принципом.

"В то же время, первой страной, которая признала государственную независимость Азербайджана, также стала Турция. После восстановления независимости, отношения Азербайджана и Турции из года в год все больше развивались. В частности, в последние годы отношения между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стали все больше приобретать характер братских, нежели дружеских", - сказал Кызылташ.

Глава медиа-ассоциации сообщил, что сегодняшний визит Эрдогана также играет исключительную роль в расширении сотрудничества между двумя странами в сфере экономики, политики, культуры и других.

"Уровень отношений между Турцией и Азербайджаном является образцом для других стран", - уточнил Экрем Кызылташ.

Он добавил, что Турция и Азербайджан всегда поддерживали, и впредь будут поддерживать друг друга в важных для обеих стран вопросах.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)