ЦИК Азербайджана рассматривает вопрос передачи протоколов в Конституционный суд

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассматриваются обращения, поступившие в связи с выборами в Милли Меджлис (парламент), проведенными 9 февраля, сообщает во вторник Trend.

На повестке дня заседания Комиссии рассмотрение протоколов окружных избирательных комиссий и результатов проверки их дополненных материалов и составление протоколов по общим итогам выборов.

Кроме того, ЦИК утвердит протоколы по общим итогам выборов, а также представит в Конституционный суд протоколы окружных избирательных комиссий (ОИК) и приложенные к ним документы для проверки и утверждения итогов выборов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)