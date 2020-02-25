ЦИК Азербайджана рассматривает вопрос передачи протоколов в Конституционный суд
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассматриваются обращения, поступившие в связи с выборами в Милли Меджлис (парламент), проведенными 9 февраля, сообщает во вторник Trend.
На повестке дня заседания Комиссии рассмотрение протоколов окружных избирательных комиссий и результатов проверки их дополненных материалов и составление протоколов по общим итогам выборов.
Кроме того, ЦИК утвердит протоколы по общим итогам выборов, а также представит в Конституционный суд протоколы окружных избирательных комиссий (ОИК) и приложенные к ним документы для проверки и утверждения итогов выборов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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