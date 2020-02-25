ЦИК Азербайджана аннулировала результаты выборов на 9 избирательных участках
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение, поступившее по 50-му Абшерон-Гобустанскому округу в связи с выборами, проведенными в Милли Меджлис (парламент) 9 февраля, сообщает во вторник Trend.
В обращении было сказано, что в день выборов в этом округе были допущены нарушения.
Член ЦИК Илькин Шахбазов отметил, что в ходе проведенного расследования нарушения подтвердились в 9 избирательных участках.
Он предложил аннулировать результаты голосования по этим участкам. После голосования предложение было принято.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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