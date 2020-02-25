ЦИК Азербайджана объявила недействительными итоги голосования еще по двум участкам
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение в связи с 110-м Загатальским избирательным округом.
Как сообщает во вторник Trend, в обращении указывается на ряд правонарушений в данном округе в день выборов.
Член ЦИК Бахшеиш Аскеров сообщил, что в ходе тщательного расследования Комиссии правонарушения были выявлены на 24-м и 26-м избирательных участках. Аскеров предложил аннулировать итоги голосования по вышеуказанным участкам.
Предложение члена Комиссии был принят большинством голосов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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