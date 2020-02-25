ЦИК Азербайджана объявила недействительными итоги голосования еще по 10 участкам
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение в связи с 19-м Наримановским избирательным округом.
Как передает во вторник Trend, в обращении указывается на ряд правонарушений в данном округе в день выборов.
Член ЦИК Ильхам Мамедов сообщил, что комиссия расследовала обращения и выявила нарушения на первом, втором, четвертом, 13-м, 19-м, 21-м, 22-м, 29-м, 30-м и 34-м избирательных участках. Мамедов предложил объявить результаты выборов по вышеуказанным участкам недействительными.
Предложение было принято по итогам голосования.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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