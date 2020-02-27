Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану, баронессой Эммой Николсон.

Как сообщает Trend, на встрече баронесса Эмма Николсон вручила Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок, отправленный сборной Уэльса, которая примет участие в предстоящих в Баку в этом году матчах чемпионата Европы по футболу.