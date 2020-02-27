Конституционный суд Азербайджана распространил информацию по избирательным протоколам
БАКУ /Trend/ - Конституционный суд Азербайджана прокомментировал вопрос рассмотрения избирательных протоколов в связи с парламентскими выборами, проведенными девятого февраля.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Конституционный суд, 26 февраля в Суд поступили протоколы Центральной избирательной и окружных избирательных комиссии по внеочередным выборам в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.
Пленум Конституционного суда, следуя установленным процедурам, примет соответствующее решение о результатах выборов в соответствии с требованиями законодательства в ходе особого конституционного судопроизводства.
СМИ будут дополнительно проинформированы о дате проведения Пленума.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)