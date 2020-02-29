AZAL приостанавливает полеты в Тегеран
БАКУ/Trend/ - В связи с эпидемиологической ситуацией ЗАО «Азербайджанские авиалинии» приостанавливает полеты в Иран, сообщает в субботу Trend со ссылкой на AZAL.
Сегодня вечером авиакомпания Buta Airways, вернувшись без пассажиров из тегеранского аэропорта Имам Хомейни, выполнит последний рейс J2-9005 по направлению Баку-Тегеран.
Также авиакомпания İran Air приостановит полеты в Международный аэропорт Гейдар Алиев.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
Благодаря "Южному газовому коридору" транзитная роль Грузии приобретает международное значение - министр
«Южный газовый коридор» важен с точки зрения диверсификации поставок газа для Европы - болгарский министр
Турал Гянджалиев: Пусть армянская община знает, что у нее уже есть законно избранный депутат (Интервью)