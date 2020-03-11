Депутат: Во имя государственности всем политическим силам Азербайджана следует сплотиться

Политика 11 марта 2020 20:56 (UTC+04:00)
Депутат: Во имя государственности всем политическим силам Азербайджана следует сплотиться

БАКУ /Trend/ - Во имя государственности все политические силы Азербайджана должны действовать сплоченно и содействовать решению текущих проблем.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), зампред правления Центра социальных исследований, доктор политических наук, политолог Эльшад Мирбашироглу.

По его словам, выход проблем страны за ее пределы может сыграть на руку внешним силам, которым не по душе Азербайджан, и привести к тому, что эти проблемы превратятся в политический инструмент против Азербайджана.

"Следует учесть, что мы живем в период, когда в мире постепенно растут риски и угрозы. Мигрантский кризис, конфликты на религиозной и этнической почве создают большие проблемы даже для самых развитых стран. Учитывая это, следует решать внутренние проблемы Азербайджана внутри страны. Это очень важный момент. Каждому известно, что в основе развития Азербайджана стоит непоколебимое единство народа и власти. Поэтому каждый депутат, руководствуясь рекомендациями Президента, должен трудиться не жалея сил для немедленного и оперативного решения проблем граждан. Уверен, что парламент в новом составе внесет важный вклад в укрепление независимости, сохранение стабильности и устойчивое развитие Азербайджана", - подчеркнул Эльшад Мирбашироглу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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