Подписаны азербайджано-туркменские документы (ФОТО) (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - При участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 11 марта состоялась церемония подписания азербайджано-туркменских документов.

Совместное заявление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова подписали главы государств Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов.

«Протокол между Государственным агентством гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и агентством «Туркменские авиалинии» Туркменистана» подписали председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджан Хава Йоллары» Джахангир Аскеров и председатель агентства «Туркменские авиалинии» Туркменистана Довран Сабуров.

«Соглашение о сотрудничестве между Закрытым акционерным обществом «Азербайджанское телевидение и радиовещание» и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии» подписали председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Ровшан Мамедов и министр культуры Туркменистана Атагельды Шамурадов.

«Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана в миграционной сфере» подписали начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики Вюсал Гусейнов и председатель Государственной миграционной службы Туркменистана Мерген Гурдов.

«Меморандум о взаимопонимания в сфере библиотечного дела между Национальной библиотекой Азербайджана и Государственной библиотекой Государственного культурного центра Министерства культуры Туркменистана» подписали министр культуры Азербайджанской Республики Абульфас Гараев и министр культуры Туркменистана Атагельды Шамурадов.

«Протокол о сотрудничестве между Бакинским государственным университетом и Туркменским государственным университетом имени Махтумкули» подписали министр образования Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр образования Туркменистана Мамметмырат Гельдыниязов.

«Меморандум о взаимопонимании относительно совместного строительства, владения и эксплуатации фибер-оптической линии связи по дну Каспийского моря по маршруту Туркменистан-Азербайджан компанией электросвязи «Туркментелеком» и Обществом с ограниченной ответственностью «АзерТелеком» подписали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рамин Гулузаде и председатель агентства «Türkmen Aragatnaşyk» Туркменистана Хаджимырат Худайгулыев.

«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере информационно-коммуникационных технологий между Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и агентством «Türkmen Aragatnaşyk» Туркменистана» подписали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рамин Гулузаде и председатель агентства «Türkmen Aragatnaşyk» Туркменистана Хаджимырат Худайгулыев.

«Протокол о сотрудничестве между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана в сфере изучения и охраны биологического разнообразия Каспийского моря» подписали министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев и министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Магтымгулы Байрамдурдыев.

«Меморандум о сотрудничестве в сфере земельного кадастра между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана» подписали министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Магтымгулы Байрамдурдыев.

«Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере регистрации прав на недвижимость между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством юстиции Туркменистана» подписали министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов.

«Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о взаимном выделении земельных участков для размещения посольства Азербайджанской Республики в Туркменистане и посольства Туркменистана в Азербайджанской Республике» подписали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров и заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов.

«Меморандум о взаимопонимании между Институтом систем управления Национальной Академии Наук Азербайджана и Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана» подписали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров и министр образования Туркменистана Мамметмырат Гельдыниязов.

«Соглашение о сотрудничестве между Институтом литературы имени Низами Гянджеви Национальной Академии Наук Азербайджана и Институтом языков, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана» подписали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров и министр культуры Туркменистана Атагельды Шамурадов.

«Меморандум о взаимопонимании между Фондом поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики и Торгово-промышленной палатой Туркменистана» подписали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев и заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Чары Гылыджов.

«Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана» подписали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев и заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Чары Гылыджов.

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством финансов и экономики Туркменистана по сотрудничеству в сфере управления и приватизации государственного имущества» подписали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев и заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Чары Гылыджов.

«Протокол о внесении дополнений и изменений в Соглашение о международном автомобильном сообщении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана от 9 мая 2008 года» подписали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев и заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Байрамгельды Овезов.