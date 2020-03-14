Афлатун Амашев: Медиа должны динамичнее работать в условиях мер социальной изоляции
БАКУ /Trend/ - Медиа должны динамичнее работать в условиях мер социальной изоляции, сказал в субботу Trend председатель Совета печати (СП) Афлатун Амашев.
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