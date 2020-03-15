Обвинения Армении являются пределом цинизма и лицемерия - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обвинения Армении являются пределом цинизма и лицемерия.

Как сообщает Trend, об этом заявила рководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление МИД Армении в связи с обвинениями против Азербайджана по вопросам истории и демократии.

По ее слова, у армянской стороны нет никакого права обвинять Азербайджан по вопросам истории и демократии.

"Это предел цинизма и лицемерия. Страна, на совести которой Ходжалинская резня, а также невинная смерть десятка тысяч мирных жителей и сотни тысяч загубленных судеб, в связи с ее вооруженной агрессией и кровавыми этническими чистками, удерживающая на протяжении десятилетий под военной оккупацией 1/5 часть международно-признанных территорий Азербайджана и не позволяющая вернуться к своим исконным территориям насильственно изгнанного оттуда населения, не имеет ни морального, ни правового основания говорить о демократии и правах человека", - отметила Абдуллаева.

Глава пресс-службы также сказала, что международному сообществу хорошо известно о грубых попираниях Арменией основополагающих норм международного гуманитарного права и многочисленных ее международных обязательств, не говоря о необходимости имплементации известных резолюций Совета Безопасности ООН.

"В отношении отсутствия уважительного тона, в чем пытается нас обвинить армянский МИД, то следует отметить, что наш тон будет уважительным в том случае, когда противоположная сторона будет субъектом, внушающим себе уважение и серьезное отношение", - добавила Абдуллаева.