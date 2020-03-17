Будет осуществлен прямой чартерный рейс в Баку из Рима (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Будет осуществлен прямой чартерный рейс в Баку из Рима, сообщает во вторник Trend со ссылкой на страницу посольства Азербайджана в Италии в "Facebook".
Согласно информации, для граждан Азербайджана, обратившихся в посольство с целью возвращения из Италии в связи с эпидемиологической ситуацией в этой стране, 17 марта вечером будет осуществлен прямой чартерный рейс из Рима.
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