Будет осуществлен прямой чартерный рейс в Баку из Рима (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Будет осуществлен прямой чартерный рейс в Баку из Рима, сообщает во вторник Trend со ссылкой на страницу посольства Азербайджана в Италии в "Facebook".

Согласно информации, для граждан Азербайджана, обратившихся в посольство с целью возвращения из Италии в связи с эпидемиологической ситуацией в этой стране, 17 марта вечером будет осуществлен прямой чартерный рейс из Рима.