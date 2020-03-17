Азербайджан имеет всё необходимое, чтобы продолжить успешное развитие - российский политолог

БАКУ/Trend/ - Азербайджан имеет всё необходимое, чтобы выдержать испытания, и продолжить успешное развитие.

Об этом сказал Trend советник Российской национальной службы экономической безопасности, эксперт комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Савельев.

По его словам, нынешняя ситуация является своеобразным и серьезным стресс-тестом для мировой экономики и государственного руководства во всех странах: «Я думаю, то, что мы наблюдаем - лишь репетицию кризиса. Полностью защититься не удастся никому, потери в любом случае неизбежны. Кризис предсказывали и до пандемии и обрушения цен на нефть, а сейчас можно ожидать "идеальный шторм". Так что потери будут однозначно. Для развивающихся экономик -в первую очередь. Речь идет не об отсутствии потерь, а об их минимизации. И в этом решающую роль будет играть грамотная, твердая и последовательная социально-экономическая государственная политика. Впереди - высокая турбулентность, особенно для стран-экспортеров энергоресурсов. Очень многое, если не всё, зависит от точности принимаемых решений».

Политолог, считает, что в этой ситуации важно развивать несырьевые сегменты экономики, производить больше конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью: «Сделать это возможно только с государственной поддержкой и в рамках государственной экономической политики. Также необходимо сделать упор на внутреннее потребление при сохранении финансовой и макроэкономической стабильности. Налоговые каникулы для ряда производств (и граждан) являются эффективной мерой для стимулирования спроса на отечественную продукцию без риска высокой инфляции».

Эксперт отметил, что только время покажет, как быстро оправится мировая экономика: «Если Китай действительно победил пандемию коронавируса, как об этом заявляется, то начнется восстановление его экономики, что повлечет к увеличение спроса и, следовательно, росту цен на нефть. В этом случае основным выгодоприобретателем от падения цен на энергоносители будет являться именно КНР. А основным проигравшим - Европа, где пик эпидемии еще не пройден. С другой стороны, ЕС и США являются основными торговыми партнерами Китая. Пандемия может существенно ослабить спрос на китайские товары с их стороны, что послужит ограничителем процессов восстановления китайской экономики».

Автор: Гусейн Сафаров.

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