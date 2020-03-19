Президент Ильхам Алиев: На Мюнхенской конференции был нанесен сокрушительный удар по пропаганде, которую Армения и мировое армянство проводили на протяжении многих лет

БАКУ /Trend/ - На Мюнхенской конференции по безопасности был нанесен сокрушительный удар по пропаганде, которую Армения и мировое армянство проводили на протяжении многих лет.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы.

"С начала года еще более упрочились наши международные позиции. Проведенные мною встречи с зарубежными партнерами в двустороннем формате еще раз показали, что Азербайджан пользуется огромным уважением в мире, наша политика воспринимается с большим одобрением. В то же время мое участие в международных мероприятиях еще более усилило позиции нашей страны. Как вам известно, Давосский всемирный экономический форум является важнейшим политическим и экономическим форумом мира. В нем участвует политическая и деловая элита мира. Я много лет подряд участвую в этом форуме, и каждое участие приносит нашей стране новые дивиденды - как политические, так и экономические. На этот раз я вновь убедился, что к происходящим в Азербайджане процессам проявляется большой интерес. Все мои собеседники отмечали, можно сказать, одно: Азербайджан – стабильная страна, и сохранение сегодня стабильности в нестабильном регионе, нестабильном мире требует большого мастерства и политической компетенции", - сказал глава государства.

По его словам, благодаря стабильности обеспечивается и вложение инвестиций в Азербайджан.

"В прошлом году были вложены иностранные инвестиции на сумму 13,5 миллиарда долларов. В январе нынешнего года подписаны соответствующие документы, связанные с вложением иностранных инвестиций на сумму 440 миллионов долларов, которые будут направлены на создание возобновляемых видов энергии. В целом, наше участие в Давосском экономическом форуме было очень успешным. Региональный центр Давосского всемирного экономического форума по Четвертой промышленной революции будет создан именно в Азербайджане", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что этот центр охватит пространство Кавказа и Средней Азии, подписан соответствующий документ.

"Это еще раз демонстрирует наши сильные позиции. Также считаю, что другой важнейшей конференцией в области безопасности в мире является Мюнхенская конференция по безопасности. Я регулярно участвую и в этой конференции и каждый раз довожу азербайджанские реалии до широкой аудитории. В том числе довожу позицию Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, правоту нашей страны и исторические аспекты. На сей раз представилась еще более благоприятная возможность, и Азербайджан вновь продемонстрировал свое преимущество на глазах азербайджанского народа и всего мира", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что историческая правда и нормы международного права на нашей стороне.

"На Мюнхенской конференции по безопасности был нанесен сокрушительный удар по пропаганде, которую Армения и мировое армянство проводили на протяжении многих лет. Можно сказать, что их пропаганда была развеяна в пух и прах на основе доказательств, исторических фактов, резолюций и постановлений, принятых международными организациями. Считаю, что этот сокрушительный удар положил конец армянской пропаганде. Аудитория Мюнхенской конференции по безопасности достаточно широка. Если учесть, что дебаты руководителей Азербайджана и Армении вживую проводились впервые, то не трудно представить, какой интерес они вызвали, миллионы людей могли наблюдать их как в прямом эфире, так и после. Поэтому наше правое дело еще раз нашло свое подтверждение, и весь мир еще раз увидел, - я сказал это в прямом эфире и на Валдайском форуме, - что Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак", - сказал глава государства.