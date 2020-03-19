Президент Ильхам Алиев: Несмотря на то, что цены на нефть на мировых рынках резко упали, все наши социальные обязательства будут обеспечены

Политика 19 марта 2020 14:37 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Несмотря на то, что цены на нефть на мировых рынках резко упали, все наши социальные обязательства будут обеспечены

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что цены на нефть на мировых рынках резко упали, все наши социальные обязательства будут обеспечены.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы.

"Успехи, достигнутые в нынешнем году в экономической сфере, конечно же, очень радуют нас. За два месяца валовой внутренний продукт увеличился на 2,8 процента. Экономика в ненефтяном секторе выросла на 6,7 процента. Промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось на 21,7 процента. Денежные доходы населения выросли на 9 процентов, а инфляция составляет всего 2,8 процента. Опять же за счет реформ и в результате мер по обеспечению прозрачности за два месяца в государственный бюджет сверх прогноза было перечислено 252 миллиона манатов. Это еще раз показывает, что принимаемые меры по обеспечению прозрачности, политика, проводимая против теневой экономики, дают результаты. Уверен, что эта позитивная тенденция продолжится до конца года, и часть экономики Азербайджана, которая в настоящее время находится в тени, выйдет из тени. Деятельности только государственных органов здесь недостаточно. Бизнес-круги также должны осознавать свою ответственность и не прибегать к нечестным путям, вывести свою деятельность из тени и до последней копейки выплачивать государственный налог. Потому что они должны знать, что эти налоги направляются на повышение зарплат, пенсий людей", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в нынешнем году планируется проделать большую работу в социальной сфере.

"С начала года с моим участием были открыты три крупные больницы – в Геранбое, Шамкире и Газахе. Планируется открытие новых больниц, будет проводиться работа по созданию социальной инфраструктуры. Несмотря на то, что цены на нефть на мировых рынках резко упали, все наши социальные обязательства будут обеспечены. Хотя в результате осуществленных в прошлом году мер и принятых решений наши бюджетные расходы, предусмотренные для социальной сферы, в достаточной степени возросли, все социальные обязательства будут выполнены и все социальные инфраструктурные проекты будут полностью реализованы", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что будут построены и сданы 7 тысяч квартир, предусмотренных для улучшения жилищных условий вынужденных переселенцев.

"Будут построены и сданы 1500 квартир, предназначенных для семей шехидов. Никаких сомнений в связи с этим быть не должно. Уверен, что мы успешно завершим и 2020 год. При том, что сегодня многие страны столкнулись с большими трудностями. В этих странах нарушается политическая стабильность, они переживают экономический кризис, в том числе некоторые нефтедобывающие страны уже стали испытывать трудности в связи с падением цен на нефть", - сказал глава государства.

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