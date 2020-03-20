В ВМС Азербайджана прошли тактические учения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2020-й год, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в азербайджанском секторе Каспийского моря проведено тактическое учение.

Как сообщили в пятницу Trend в минобороны, целями тактических учений стало выполнение задачи по уничтожению плавающей мины и морской цели артиллерийским огнем на первом этапе. В ходе учения были отработаны вопросы управления кораблем, успешного выполнения поставленных задач, а также подготовки личного состава.

(Текст: Турал Гараджаев)