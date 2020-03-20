МИД Азербайджана обнародовал детали нового документа о Восточном партнерстве

БАКУ /Trend/ - 10 марта был опубликован документ под названием «Мнение местных и региональных организаций Комитета европейских регионов по формированию будущего "Восточного партнерства"», отражающий рекомендации Европейского регионального комитета по политике ЕС.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в документе затрагивается ряд важных аспектов, которые могли бы определить будущие рамки Восточного партнерства.

Таким образом, в пункте 13 документа подчеркивается, что «Европейский союз по-прежнему привержен поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета всех своих партнеров (стран Восточного партнерства)».

«Полное осуществление, уважение и соблюдение обязательств, вытекающих из целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте 1975 года и Уставе ОБСЕ 1990 года в Париже, являются основой нашего общего видения мирной и неделимой Европы». В пункте 14 говорится: «Комитет поддерживает усилия по мирному урегулированию неразрешенных конфликтов в регионе на основе принципов и норм международного права. Урегулирование конфликтов, доверие и добрососедские отношения необходимы для экономического и социального развития и сотрудничества».

В документе подчеркивается важность расширения сотрудничества со странами-партнерами, которые не подписали соглашение об ассоциации с ЕС, на основе существующих документов «Приоритеты партнерства» и путем подписания новых рамочных соглашений.

В документе Комитет выразил уверенность, что рекомендации Европейской комиссии регионов о будущем Восточного партнерства во время Саммита Восточного партнерства, запланированного на 18 июня 2020 года во время председательства Хорватии, будут учтены Европейской комиссией и государствами-членами ЕС.

Хотелось бы отметить, что Комитет европейских регионов, который представляет 27 государств-членов ЕС и состоит из выборных представителей на местном и региональном уровнях, является учреждением, созданным в рамках ЕС для защиты интересов местных и региональных правительств. Все ключевые институты ЕС, Европейская комиссия, Совет ЕС и Парламент обязаны консультироваться с этим Комитетом при принятии решений (правовых документов) по местным и региональным вопросам.