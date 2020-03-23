В парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Азербайджаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Азербайджаном, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Швейцарии.

В последние месяцы посольство вело целенаправленную работу по созданию группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Швейцарии, вновь сформированном после парламентских выборов, проведенных в конце 2019 года.

В этом контексте посол Азербайджана в Швейцарии Ханым Ибрагимова выступила с презентацией перед членами обеих Палат швейцарского парламента, и провела многочисленные двусторонние встречи.

В ходе презентации посол проинформировала швейцарских сенаторов и депутатов об азербайджано-швейцарских связях, наличии между двумя странами политического диалога высокого уровня, о том, что этот диалог создает благоприятную почву для сотрудничества в экономической, гуманитарной и других сферах.

Посол высоко оценила роль парламентов в системе межгосударственных отношений, отметила важность взаимных визитов парламентских делегаций, сотрудничества в рамках авторитетных международных структур. Ибрагимова довела до внимания швейцарских парламентариев, что углубление связей на уровне парламентов положительно повлияет и на другие сферы.

Посол Азербайджана в Швейцарии проинформировала швейцарских парламентариев об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, и выразила признательность Швейцарии за поддержку территориальной целостности Азербайджана, позицию по справедливому решению проблемы в рамках норм международного права.

Рассказывая об экономическом потенциале страны, Ибрагимова охарактеризовала Азербайджан как страну с самой сильной экономикой в регионе.

Как результат проведенных презентаций и многочисленных встреч члены нижней палаты (Конгресса) парламента Швейцарии Ив Нидеггер и Андри Силбершмидт, а также член швейцарского сената, вице-президент крупнейшей партии Швейцарии - Народной партии Марко Киеза приняли решение о членстве в швейцарско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы.

Отметим, что Нидеггер - известный юрист в Швейцарии, обладает большим авторитетом в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Председателем швейцарско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы является член Национального совета нижней палаты (Конгресса) парламента Швейцарии, мэр г. Монтрё Лоран Верли.

(Текст: Кямаля Сеидова)