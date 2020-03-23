В парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Азербайджаном (ФОТО)

Политика 23 марта 2020 15:36 (UTC+04:00)
В парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Азербайджаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Азербайджаном, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Швейцарии.

В последние месяцы посольство вело целенаправленную работу по созданию группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Швейцарии, вновь сформированном после парламентских выборов, проведенных в конце 2019 года.

В этом контексте посол Азербайджана в Швейцарии Ханым Ибрагимова выступила с презентацией перед членами обеих Палат швейцарского парламента, и провела многочисленные двусторонние встречи.

В ходе презентации посол проинформировала швейцарских сенаторов и депутатов об азербайджано-швейцарских связях, наличии между двумя странами политического диалога высокого уровня, о том, что этот диалог создает благоприятную почву для сотрудничества в экономической, гуманитарной и других сферах.

Посол высоко оценила роль парламентов в системе межгосударственных отношений, отметила важность взаимных визитов парламентских делегаций, сотрудничества в рамках авторитетных международных структур. Ибрагимова довела до внимания швейцарских парламентариев, что углубление связей на уровне парламентов положительно повлияет и на другие сферы.

Посол Азербайджана в Швейцарии проинформировала швейцарских парламентариев об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, и выразила признательность Швейцарии за поддержку территориальной целостности Азербайджана, позицию по справедливому решению проблемы в рамках норм международного права.

Рассказывая об экономическом потенциале страны, Ибрагимова охарактеризовала Азербайджан как страну с самой сильной экономикой в регионе.

Как результат проведенных презентаций и многочисленных встреч члены нижней палаты (Конгресса) парламента Швейцарии Ив Нидеггер и Андри Силбершмидт, а также член швейцарского сената, вице-президент крупнейшей партии Швейцарии - Народной партии Марко Киеза приняли решение о членстве в швейцарско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы.

Отметим, что Нидеггер - известный юрист в Швейцарии, обладает большим авторитетом в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Председателем швейцарско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы является член Национального совета нижней палаты (Конгресса) парламента Швейцарии, мэр г. Монтрё Лоран Верли.

(Текст: Кямаля Сеидова)

В парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Азербайджаном (ФОТО) - Gallery Image
В парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Азербайджаном (ФОТО) - Gallery Image
В парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Азербайджаном (ФОТО) - Gallery Image
В парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Азербайджаном (ФОТО) - Gallery Image
В парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Азербайджаном (ФОТО) - Gallery Image
В парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Азербайджаном (ФОТО) - Gallery Image
В парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Азербайджаном (ФОТО) - Gallery Image
В парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Азербайджаном (ФОТО) - Gallery Image
В парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Азербайджаном (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Азербайджаном (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Азербайджаном (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Азербайджаном (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Азербайджаном (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Азербайджаном (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Азербайджаном (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Азербайджаном (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Казахстане зарегистрирован новый случай инфицирования коронавирусом
В Казахстане зарегистрирован новый случай инфицирования коронавирусом
В Казахстане ТРЦ продолжать работу несмотря на режим ЧП
В Казахстане ТРЦ продолжать работу несмотря на режим ЧП
Водная дипломатия Таджикистана, которая объединяет мир (ФОТО)
Водная дипломатия Таджикистана, которая объединяет мир (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Правящая партия Азербайджана выделила Фонду поддержки борьбы с коронавирусом в целом 500 тыс. манатов Общество 16:52
ИВ: В Баку усилены меры по дезинфекции (ФОТО) Общество 16:36
Народный артист Азербайджана Ильхам Ахмедов обратился к общественности из Шамахы (ВИДЕО) Культура 16:08
В Азербайджане выявлены еще 7 фактов заражения коронавирусом - Оперативный штаб Общество 15:56
Грузия продолжит работу над инфраструктурными проектами Бизнес 15:55
В Грузии от коронавируса вылечились 8 человек Грузия 15:52
Минкультуры Азербайджана переведет средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Общество 15:52
Айгюн Кязымова, Чингиз Мустафаев, Джабир Иманов и медийные лица в флешмобе "Оставайся дома, читай книги" (ВИДЕО) Культура 15:38
В парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Азербайджаном (ФОТО) Политика 15:36
Гран-при Азербайджана "Формулы-1" отложен из-за коронавируса Общество 15:23
Замиг Гусейнов дал онлайн-концерт (ВИДЕО) Звёздный мир 15:16
Жилищный Фонд Азербайджана привлечет услуги по ремонту Тендеры 15:12
Директор ART Group Logistic MMC о планах компании на 2020 год ИКТ 15:09
Premium Bank выделил полмиллиона манатов на борьбу с коронавирусом Общество 15:07
Агентство DOST перевело средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Общество 15:05
Парламент Азербайджана перечислит средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Политика 14:57
Скончался заслуженный архитектор Азербайджана Назим Гаджибеков Общество 14:52
В Турции незначительно выросло количество зарегистрированных грузинских компаний Турция 14:38
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана переведет средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Общество 14:38
Праздничное онлайн-общение с азербайджанскими звездами Звёздный мир 14:38
MiMobile об импорте товаров и увеличении экономических показателей ИКТ 14:38
В Казахстане зарегистрирован новый случай инфицирования коронавирусом Казахстан 14:20
МИД Грузии обещает поэтапно вернуть на родину всех своих граждан Грузия 14:19
В Грузии ограничивается передвижение междугородних поездов Грузия 14:18
В Азербайджане будут наказаны лица, нарушающие требования пассажирских перевозок - дорожная полиция Общество 14:15
Azercell оказал поддержку 5728-и малоимущим семьям (ФОТО) Общество 14:13
В Казахстане ТРЦ продолжать работу несмотря на режим ЧП Казахстан 14:12
Водная дипломатия Таджикистана, которая объединяет мир (ФОТО) Таджикистан 14:11
«Bulvar Hotel» передан в распоряжение Оперативного штаба при Кабмине Общество 14:02
Чемпионат мира по аэробной гимнастике в Баку отложен из-за угрозы коронавируса Общество 13:53
Азербайджанские телезвезды и исполнители мугама присоединяются к флешмобу "Оставайся дома, твори дома" (ФОТО) Стиль 13:50
Генпрокуратура Азербайджана перечислила средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Политика 13:44
SOCAR намерена расширить бизнес в Румынии Энергетика 13:38
В Казахстане рассмотрят возможность закрытия крупных населенных пунктов из-за угрозы коронавируса Казахстан 13:30
В Казахстане примут меры по стимулированию деловой активности Бизнес 13:21
В школах Турции перешли на дистанционное образование Турция 13:21
Энергооператор Азербайджана перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Общество 13:16
Казахстан определил объем средств на реализацию пакета антикризисных мер Казахстан 13:08
23 Марта - Всемирный день метеорологии Общество 13:07
Вугар Байрамов: Азербайджанское государство мобилизует все ресурсы Политика 13:02
Обнародованы данные экспорта турецких автомобилей в Казахстан Турция 13:00
Завтра в Азербайджане будет до 20 градусов тепла Общество 12:47
Казахстан увеличивает импорт готовой одежды из Турции Турция 12:39
Узбекистан увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции В мире 12:32
Азербайджанские паралимпийцы присоединились к флешмобу #VirusaMeydanOxuyaq (ВИДЕО) Спорт 12:28
Азербайджанские музеи можно посещать в онлайн-режиме Общество 12:24
SOCAR отправила следующую партию нефти для Белоруссии из порта Супса Энергетика 12:22
Иран сократил импорт химпродуктов из Турции Турция 12:21
Министерство обороны: Изменения в связи с увольнением в запас военнослужащих срочной службы Азербайджанской армии не предусмотрены Общество 12:18
Обнародовано количество азербайджанских туристов, посетивших Турцию в феврале В мире 12:17
Baku Media Center снял социальные видеоролики в поддержку мер борьбы с угрозой коронавируса Общество 12:11
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 16-20 марта Энергетика 12:03
Производство в металлургической промышленности Азербайджана выросло Бизнес 12:01
Оставайся дома и твори – инициатива министерства культуры Азербайджана (ВИДЕО) Культура 11:49
В бакинском поселке Сахиль продезинфицированы улицы (ВИДЕО) Общество 11:45
Вырос объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане Бизнес 11:30
Нефтегазовая нацкомпания Казахстана привлечет услуги мониторинга скважин Тендеры 11:29
В Баку дезинфицируются подземные гаражи (ВИДЕО) Общество 11:25
Обзор рынка драгметаллов Азербайджана за неделю Финансы 11:23
Минобороны Азербайджана перечислило средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Политика 11:19
"PAŞA Sığorta" предоставляет услугу телездравоохранения Экономика 11:16
В Казахстане растет число случаев заражения коронавирусом Казахстан 11:12
Истеричные радикалы распространяют ложь, слухи и домыслы - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 11:07
МВД Азербайджана о задержании члена партии «Мусават» Происшествия 11:06
«Norm Sement» перечислил 1 миллион манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Бизнес 10:47
В январе-феврале Туркменистан увеличил импорт мебели и древесины из Турции Турция 10:37
Объемы производства автомобилей в Азербайджане многократно увеличились Бизнес 10:37
SOCAR о дальнейших планах по разработке месторождения «Карабах» Энергетика 10:32
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 10:28
Рабочая группа: Должно быть предотвращено сокращение численности работников работодателями в существующих условиях Экономика 10:26
Казахстан продлевает визы для иностранных граждан из-за режима ЧП Казахстан 10:21
Граждане Китая увеличивают закупки недвижимости в Турции Турция 10:16
Азербайджан снизил прокачку нефти по БТД Экономика 10:15
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с т.н. «президентскими выборами» в Абхазии Политика 10:05
Увеличился импорт Казахстана электротоваров из Турции Турция 09:59
В январе-феврале 2020 года Узбекистан увеличил импорт мебели и древесины из Турции Турция 09:54
Хикмет Бабаоглу: Пожертвование Президентом Ильхамом Алиевым годовой заработной платы в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом является большим примером гражданственности Политика 09:52
Турция увеличивает экспорт электротоваров в Израиль Турция 09:44
Продлены лицензии TPAO на разведку нефти и газа Турция 09:42
Китай увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 09:42
Турция увеличила экспорт мебели и древесину в Китай почти в два раза Турция 09:41
Иран резко увеличил импорт автомобилей из Турции Турция 09:41
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:40
Финансовый сектор Грузии готов к вызовам коронавируса Финансы 09:29
Грузия увеличивает экспорт муки в Турцию Бизнес 09:26
Китай увеличил импорт бобовых из Турции Турция 09:25
PASHA Bank принимает оплату кредитов в режиме онлайн Экономика 09:23
Грузия сократила экспорт трикотажа в Турцию Бизнес 09:15
Еще четыре азербайджанские компании перечислили средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Общество 09:14
Грузия увеличила импорт нефтепродуктов из Турции Бизнес 09:13
Грузия увеличила импорт труб и полых профилей из Турции Бизнес 09:12
В Грузии выросла доля внутреннего экспорта Бизнес 09:10
Объем грузовых авиаперевозок в Азербайджане увеличился Транспорт 09:00
Число инфицированных коронавирусом в Таиланде достигло 721 Другие страны 08:49
Названа новая причина вымирания динозавров В мире 08:31
За сутки в Китае выявлено 39 ввозных случаев заражения коронавирусом Другие страны 08:14
Власти Италии запросили помощи военных США в связи с распространением коронавируса Европа 07:58
Австралия не сможет собрать свою команду на июльскую Олимпиаду-2020 Другие страны 07:32
Компания Singapore Airlines практически полностью прекращает полеты из-за коронавируса В мире 07:13
Канада отказалась участвовать в Олимпиаде Другие страны 06:57
Все новости