AZAL доставил из-за рубежа на родину 230 граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) по поручению правительства продолжает выполнение рейсов для возвращения наших соотечественников на родину из разных городов мира. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу AZAL



Так, 24 марта AZAL осуществил рейсы из Нью-Йорка и Стамбула, которыми суммарно на родину были доставлены 230 граждан Азербайджана.



Ввиду того, что каждый возвращающийся в нашу страну гражданин проходит медицинское обследование и помещается на карантин, дата возвращения граждан в страну определяется в соответствии с подготовительной работой оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы.