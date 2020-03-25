Азербайджан продлил закрытие границы с Ираном – Оперативный штаб
БАКУ/Trend/ - Азербайджан продлил закрытие границы с Ираном до 20 апреля, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В сообщении Штаба говорится, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции срок решения о временном закрытии государственной границы между Азербайджаном и Ираном продлевается на основании ограничительного режима до 20 апреля.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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