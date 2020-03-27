В Азербайджане может быть установлено новое правило в связи с Государственным флагом
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане может быть установлено новое правило в связи с Государственным флагом.
Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим предлагаются изменения в закон "О правилах использования Государственного флага Азербайджана".
Согласно изменению, случаи, в которых при поднятии или установлении Государственного флага в обязательном порядке должен исполняться Государственный гимн Азербайджана, будут определяться законом "Об исполнении Государственного гимна Азербайджана".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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