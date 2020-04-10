По инициативе Президента Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Политика 10 апреля 2020 20:19 (UTC+04:00)
По инициативе Президента Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Первая версия в 16:12

БАКУ /Trend/ - По инициативе Президента Азербайджана, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева в пятницу состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Саммит был посвящен теме борьбы с пандемией коронавируса.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на Саммите.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемые главы государств и правительств.

Уважаемый генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

Дорогие друзья.

Сердечно приветствую всех вас. Благодарю за поддержку инициативы проведения чрезвычайного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, выдвинутой Азербайджаном как страной председателем. Организация Саммита спустя несколько дней после выдвижения данной инициативы свидетельствует о том, что Тюркский совет построен на основе дружбы и братства.

Выражаю признательность генеральному директору Всемирной организации здравоохранения доктору Тедросу Аданому Гебрейесусу за участие в Саммите.

Повестка дня Саммита представлена. Если нет никаких предложений по повестке дня, то можно приступить к работе.

Уважаемые коллеги, как вам известно, в октябре прошлого года в Баку состоялся VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. На этом саммите Азербайджан принял председательство и сразу же приступил к деятельности как страна-председатель. В период председательства мы прилагаем усилия, направленные на дальнейшее повышение авторитета организации в мире, укрепление сотрудничества между нашими странами.

Коронавирус, не признавая границ, распространился во всем мире и привел к трагическим последствиям. Желаю упокоения душ людей, скончавшихся от пандемии в нашей стране и в мире, выражаю соболезнования их близким и желаю скорейшего исцеления инфицированным.

Тюркский совет является первой международной организацией в мировом масштабе, проводящей на уровне глав государств Саммит, посвященный пандемии COVID-19. Это – очередное наглядное проявление нашей солидарности, находящейся на высоком уровне. Объединяющие нас общие корни, история, культура и национальные ценности являются важной основой для взаимовыгодной деятельности.

Пандемия коронавируса является глобальной угрозой, поэтому требует глобального ответа. Мы стали свидетелями того, как с первых дней пандемии некоторые страны и международные организации растерялись перед коронавирусом и замкнулись в себе. В нынешних условиях, когда пандемия охватила весь мир, планета нуждается в солидарности и сотрудничестве.

Азербайджан предпринял оперативные и упредительные шаги для предотвращения распространения коронавируса. В соответствии со сложившимися условиями были приняты ограничительные меры. В начале этого года моим Распоряжением был создан Оперативный штаб при Кабинете Министров. С 3 марта в стране поэтапно был приостановлен до 20 апреля учебный процесс во всех образовательных учреждениях. Все запланированные на территории страны массовые мероприятия были перенесены или отменены. С 14 марта был введен особый режим, включающий ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта – специальный карантинный режим. Была приостановлена деятельность торговых и развлекательных центров, запрещен вход людей в парки и общественные места отдыха. Полностью приостановлена деятельность междугородного транспорта и Бакинского метрополитена. С 5 апреля в стране введено ограничение на передвижение. За исключением лиц, привлеченных к деятельности ряда государственных и частных структур, всем остальным гражданам разрешается покидать места проживания в конкретно установленных случаях и временных рамках посредством системы СМС-разрешений.

С первых дней борьбы с пандемией Азербайджан плодотворно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения. В начале марта мы пригласили специалистов организации в Азербайджан. Они очень быстро откликнулись на наше предложение. Так, 9-13 марта в нашей стране находилась делегация ведущих специалистов организации. Они ознакомились с ситуацией в нашей стране и положительно оценили проделанную работу. Рекомендации, нашедшие отражение в отчете, подготовленном экспертной миссией, принимаются к сведению соответствующими государственными структурами.

В письме, адресованном мне 23 марта генеральным директором Всемирной организации здравоохранения доктором Тедросом Аданомом Гебрейесусом, дана высокая оценка продленной в Азербайджане работе. Азербайджан был расценен как образцовая страна в связи с мерами, принятыми против пандемии.

Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией коронавируса как в стране, так и в мире. Демонстрируя глобальную солидарность, Азербайджан выделил Всемирной организации здравоохранения добровольную финансовую помощь в борьбе с коронавирусом. 13 марта было подписано донорское соглашение, предусматривающее выделение Азербайджаном добровольной финансовой помощи Фонду обращений COVID-19 в рамках стратегического плана подготовки и реагирования Всемирной организации здравоохранения. Мы высоко оцениваем важную роль, которую Всемирная организация здравоохранения играет в глобальной борьбе с пандемией.

В течение шестнадцати лет в системе здравоохранения Азербайджана была проделана основательная работа, повысился уровень профессионализма врачей, построено или полностью отремонтировано более 750 учреждений здравоохранения. Ежегодно в Азербайджане более 5 миллионов человек проходят медицинское обследование за счет государства.

Больные, инфицированные коронавирусом, проходят лечение в более чем 20 государственных больницах. На днях в их распоряжение передана современнейшая больница нашей страны на 575 коек, именуемая «Ени клиника». В марте нынешнего года в трех городах нашей страны были сданы три новые больницы в общей сложности на 500 коек. Эти больницы также переданы в распоряжение больных, зараженных коронавирусом. В короткий срок планируется построить и сдать 10 современных больниц модульного типа на 200 коек каждая, 6 из которых будут построены государством, а 4 – частными предпринимателями.

Мы высоко оцениваем заслуги наших врачей и медицинских работников в борьбе с коронавирусом. Заработная плата врачей, обслуживающих инфицированных коронавирусом, повышена в 3, 4 и 5 раз. Это – проявление заботы государства о врачах.

Более пятнадцати тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из различных стран, в том числе организованными за счет государства чартерными рейсами. Все возвращенные в страну граждане размещены за государственный счет в 4-х и 5-звездочных гостиницах, в специальных карантинных зонах. Взятые на карантин лица размещаются также в Деревне атлетов, открытой во время первых Европейских игр.

В условиях взаимопонимания и координации с соседними государствами временно приостановлено наземное и воздушное транспортное сообщение, за исключением международных торговых перевозок. Приостановлены также международные воздушные перевозки пассажиров с другими странами.

На сегодняшний день по стране проведено около 60 тысяч тестов. Количество тестов на каждый миллион человек населения превышает 5200. По количеству проведенных тестов мы находимся на 30-м, а по количеству тестов, проведенных на каждый миллион человек населения, - на 40-м месте в мире. В Азербайджане функционируют 18 лабораторий для проведения тестов, 5 из них созданы недавно.

В настоящее время в мире стало проблемой приобретение медицинских принадлежностей и оборудования. Государства ограничили продажу производимых оборудования и принадлежностей. Поэтому возникла необходимость в местном производстве. Для удовлетворения внутренних потребностей в начале апреля в нашей стране оперативно начало функционировать предприятие по производству медицинских масок.

По моей инициативе в Азербайджане был учрежден Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. В настоящее время объем перечисленных в Фонд пожертвований превышает 110 миллионов манатов или 65 миллионов долларов. Наряду с государственными средствами, добровольные пожертвования в Фонд отдельными лицами, предпринимателями и организациями имеет и большое символическое значение. Это – пример солидарности в азербайджанском обществе.

Не секрет, что пандемия коронавируса нанесла удар по экономике стран мира. Для обеспечения экономической стабильности в Азербайджане, решения проблем, связанных с занятостью, а также сохранения стабильности макроэкономического и финансового положения были выделены 2,5 миллиарда манатов, или примерно 1,5 миллиарда долларов. В целях сокращения негативного воздействия пандемии на экономику страны, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости и субъектов предпринимательства Кабинет Министров подготовил и утвердил План мероприятий. Если учесть отрасли, подвергшиеся наибольшему воздействию коронавируса, и людей, занимающихся частным предпринимательством, то можно увидеть, что больше всего от этой ситуации страдают около 600 тысяч человек. Предпринимателей призвали не сокращать рабочие места. Государство выплатит значительную часть заработной платы более 300 тысяч человек, работающих в сорока четырех тысячах субъектах предпринимательства. Кроме того, государственной поддержкой воспользуются более 290 тысяч представителей микро- и частного предпринимательства. Эти программы охватывают в целом около 600 тысяч человек. Была обеспечена занятость с сохранением заработной платы более 900 тысяч работников по государственному сектору и 690 тысяч работников по негосударственному. Для социальной защиты безработных будет создано 50 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест. Начались единовременные выплаты зарегистрированным безработным. На 60 процентов кредитов в объеме 500 миллионов манатов, или примерно 300 миллионов долларов, недавно выданных банками предпринимателям, будет предоставлена государственная гарантия. Половина процентной ставки по гарантированным кредитам будет субсидирована за счет средств государственного бюджета. Также будут субсидированы 10 процентов процентной ставки по существующим банковским кредитам в объеме 1 миллиарда манатов, около 600 миллионов долларов, не имеющих государственной гарантии. Для этого из государственного бюджета выделено 50 миллионов манатов, или примерно 30 миллионов долларов. Основная цель этой меры заключается в оказании помощи предпринимателям, столкнувшимся из-за пандемии с трудностями с выплатой процентов. В результате мер социальной изоляции увеличилось потребление населением электроэнергии. С учетом этого были сделаны льготы на коммунальные платежи. Эти программы являются лишь частью государственной поддержки, в настоящее время идет работа над другими механизмами государственной поддержки.

Уважаемые друзья, считаю, что основная цель сегодняшнего чрезвычайного Саммита заключается в проведении обмена опытом относительно действий, предпринимаемых нами на национальном уровне, оказании поддержки друг другу в нужный момент и укреплении солидарности между нашими народами. В нынешних условиях глобальной пандемии государства-члены Тюркского совета не замкнулись в себе. Тюркский совет как организация готов к сотрудничеству с другими международными организациями. Азербайджан также оказывает поддержку отдельным странам.

Важное значение для экономики наших стран, торговых отношений и импортно-экспортных операций представляют транспортные перевозки. Азербайджан, ответственно относясь к своей роли надежного транзитно-логистического центра между Турцией и Центральной Азией, принял дополнительные меры для перевозки транзитных грузов. В условиях взаимопонимания и координации между нашими странами непрерывно осуществляются международные грузоперевозки. Несмотря на негативное влияние пандемии, в первые три месяца 2020 года из тюркоязычных стран через Азербайджан было перевезено более 180 тысяч тонн грузов, что на 40 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Есть хорошие возможности для нашего сотрудничества в области услуг здравоохранения, в том числе обмена опытом специалистами-медиками, создания совместных медицинских комиссий. Кроме того, важно оказать поддержку и помощь гражданам друг друга, оказавшимся на территории наших стран из-за временного прекращения пассажирских транспортных перевозок. Принятые нами меры направлены на охрану здоровья наших стран и облегчение социально-экономических последствий пандемии, обеспечение устойчивого развития наших экономик. Надеюсь, что наши страны и народы достойно преодолеют эту тяжелую ситуацию и внесут весомый вклад в глобальную борьбу с пандемией. Благодарю за внимание.

По инициативе Президента Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
По инициативе Президента Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
По инициативе Президента Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
По инициативе Президента Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
По инициативе Президента Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
По инициативе Президента Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
По инициативе Президента Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
По инициативе Президента Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Шоу ON! – онлайн-концерт EMINа и JONY (ВИДЕО)
Шоу ON! – онлайн-концерт EMINа и JONY (ВИДЕО)
Самира Эфенди выступит на &quot;Евровидении-2020&quot; в новом формате (ВИДЕО)
Самира Эфенди выступит на "Евровидении-2020" в новом формате (ВИДЕО)
Причуды самоизоляции! Фаик готовит мыло, Аликрам разводит цыплят, Ярослав спасает мир… (ВИДЕО, ФОТО)
Причуды самоизоляции! Фаик готовит мыло, Аликрам разводит цыплят, Ярослав спасает мир… (ВИДЕО, ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с российским коллегой Политика 21:52
Президент Ильхам Алиев: Осуществленные программы являются лишь частью государственной поддержки, в настоящее время идет работа над другими механизмами государственной поддержки Политика 21:43
Центр Гейдара Алиева поддержал Испанию (ВИДЕО) Общество 21:42
Президент Ильхам Алиев: Пандемия коронавируса является глобальной угрозой, поэтому требует глобального ответа Политика 21:32
Президент Ильхам Алиев: Всемирная организация здравоохранения расценила Азербайджан как образцовую страну в связи с мерами, принятыми против пандемии Политика 21:28
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Арифа Исмаилзаде Политика 21:24
Президент Ильхам Алиев: Тюркский совет как организация готов к сотрудничеству с другими международными организациями Политика 21:08
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане функционируют 18 лабораторий для проведения тестов, 5 из них созданы недавно Политика 21:04
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией коронавируса как в стране, так и в мире Политика 20:53
Число зараженных COVID-19 в Грузии достигло 234 Грузия 20:49
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан предпринял оперативные и упредительные шаги для предотвращения распространения коронавируса Политика 20:48
Президент Ильхам Алиев: Тюркский совет является первой международной организацией в мировом масштабе, проводящей на уровне глав государств Саммит, посвященный пандемии COVID-19 Политика 20:38
В Азербайджане утверждена последовательность внедрения ОМС по административно-территориальным единицам Общество 20:36
В Азербайджане тысячи больных гепатитом лечатся за государственный счет Общество 20:03
В Грузии продолжается реализация агропроектов Бизнес 19:49
Обзор внешнего долга Грузии Финансы 19:34
Оперативный штаб обратился к желающим вернуться из России гражданам Азербайджана Политика 19:30
Показатели доходов Азербайджана по промышленному сектору Бизнес 19:08
Доходы мобильных операторов в Азербайджане увеличились ИКТ 18:53
В Азербайджане выявлены 65 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 58, скончался один человек - Оперативный штаб Общество 18:49
Профицит сводного бюджета Азербайджана многократно превысил прогноз Финансы 18:47
Комитет Милли Меджлиса Азербайджана призывает присоединиться к акции по сдаче крови Общество 18:38
Понесет ли Казахстан финансовые потери при текущих ценах на нефть? Энергетика 18:36
Лондон – Баку: музыканты, не выходя из дома, порадовали поклонников (ВИДЕО) Интересное 18:35
Показатели доходов Азербайджана от экспорта и продаж на внутреннем рынке нефтегазового сектора Энергетика 18:18
Мексика проинформировала ОПЕК о договоренности с США по снижению добычи нефти Другие страны 18:17
Власти США заявили, что вывод экономики из кризиса требует остановки падения цен на нефть США 18:14
Колоссальная нагрузка легла на наших врачей – народная артистка Камилла Гусейнова Социум 18:03
В Азербайджане создана Рабочая группа для межструктурной координации финансовой поддержки предпринимателей Экономика 18:01
ЕАЭС упростит процедуры экспорта скоропортящейся продукции из Казахстана Бизнес 17:59
Из эпицентра вспышки коронавируса в США прозвучал азербайджанский мугам (ЭКСКЛЮЗИВ, ВИДЕО) Социум 17:58
Азербайджанская актриса сочинила с сыном песню о борьбе в коронавирусом (ВИДЕО) Культура 17:54
Компания «Демирёллары» Туркменистана объявляет тендер на закупку ж/д материалов Тендеры 17:47
В Азербайджане число поступивших в вузы студентов выросло на 21% Общество 17:44
Нацбанк Грузии укрепляет сотрудничество с ЕБРР Финансы 17:40
Алкогольное предприятие Азербайджана о планах экспорта продукции Энергетика 17:37
Турция увеличила товарооборот с Грузией Турция 17:35
В Туркменистане объявлен тендер на проектирование и строительство завода «под ключ» Тендеры 17:35
АО «Алматинские электрические станции» привлечет ремонтные услуги Тендеры 17:32
Возобновились поставки Chevrolet Equinox в Узбекистан Транспорт 17:31
Импорт смартфонов в Грузию увеличился Бизнес 17:31
В Азербайджане увеличилось производство промышленной продукции Финансы 17:25
Казахстано-китайская нефтедобывающая компания закупит трубы Тендеры 17:25
Правила дезинфекции электронных гаджетов ИКТ 17:25
В Туркменистане выполнили план по получению приплода мелкого рогатого скота Бизнес 17:24
SOCAR Turkey изменила маршруты экспорта нефтехимической продукции Энергетика 17:17
Мексика достигла соглашения с ОПЕК+ и США о сокращении добычи Другие страны 17:13
Крупное предприятие Азербайджана об увеличении объемов производства алкогольной продукции Бизнес 17:13
Окончательное инвестиционное решение по нефтехимическому проекту SOCAR Turkey и BP перенесено на 2021 год Энергетика 17:12
SOCAR Turkey о влиянии коронавируса на работу НПЗ Star Энергетика 17:07
В Канаде проведут эксперимент по лечению COVID-19 плазмой крови переболевших Другие страны 17:05
Банки Азербайджана присоединились к программе самозанятости Финансы 17:04
Госагентство по туризму Азербайджана обнародовало детали пакета поддержки предпринимателей, занятых в этой сфере Экономика 17:01
Снижение числа автомобилей в период карантина в Баку позитивно сказалось на экологии Общество 16:58
Азербайджанский режиссер посвятил фильм врачам, полицейским и журналистам, борющимся с коронавирусом (ФОТО) Культура 16:55
В Баку водители автобусов старше 65 лет сняты с линий - Бактрансагентство Общество 16:54
Глава TƏBİB провел видеоконференцию с руководителями спецбольниц по борьбе с пандемией (ФОТО) Общество 16:54
СК "Azərbaycan Sənaye Sığorta” подвела финансовые итоги 2019 года Экономика 16:46
Грузия увеличила импорт сахара Бизнес 16:46
Россия благодарит Азербайджан за жест солидарности в борьбе с коронавирусом Политика 16:44
Парламентский комитет Азербайджана поддержал инициативу Evdə Qal, Evdə Yarat Политика 16:44
БТА: нарушение карантинного режима может привести к ограничению работы общественного транспорта Общество 16:43
Предприятие Азербайджана об объемах производства промпродукции в текущем году Бизнес 16:35
В Баку пассажиры игнорируют правило соблюдения дистанции на остановках и в автобусах - БТА Общество 16:34
Анар Алиев: В связи с обращениями для получения единовременной выплаты никаких проблем нет Общество 16:34
Азербайджан расширил деятельность в сфере спутниковых услуг ИКТ 16:32
ЦБ Узбекистана пополнит оборотные средства производственных предприятий страны Финансы 16:27
В Гяндже 19 владельцев объектов общепита оштрафованы за нарушение карантина (ФОТО) Происшествия 16:24
Евгений Михайлов : Антироссийская истерия в Армении ведет к разрыву отношений с Россией Политика 16:19
БТА обнародовало статистку пассажироперевозок в Баку за время карантина Общество 16:16
По инициативе Президента Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:12
В Грузии снижается экспедирование грузов Транспорт 16:12
Международные судоходные компании отменяют сотни рейсов из-за пандемии Транспорт 16:05
Фуад Нагиев о мерах по поддержке туристической индустрии Азербайджана Туризм 15:58
В Азербайджане выявлены лица, незаконно пользовавшиеся газом Общество 15:43
Пенсии переведены еще по четырем районам Баку Общество 15:42
Китай направил в Узбекистан медикаменты для лечения больных коронавирусом Узбекистан 15:35
Известный российский дизайнер создала для Азербайджана мечеть на воде "Лебедь" (ВИДЕО) Культура 15:35
Стратегические валютные резервы Азербайджана значительно увеличились Финансы 15:31
В Азербайджане вырос объем автомобильных грузоперевозок Транспорт 15:30
Правила получения выплат частными предпринимателями - ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ Экономика 15:26
ЕС поддерживает мероприятие "Глобальный взлом против коронавируса" Экономика 15:24
Айгюн Самедзаде: Азербайджан достоин быть примером для других стран по борьбе с коронавирусом Социум 15:24
Рамиль Гасан: Главная цель действий правительства Азербайджана - защита здоровья населения Политика 15:22
СК "Bakı Sığorta" огласила финансовые итоги 2019 года Экономика 15:20
Завершились земляные работы в депо Бакметрополитена «Ходжасан» (ФОТО) Транспорт 15:15
Полностью возмещена стоимость более 3 тыс. билетов, приобретенных ранее в кассах Бакинского автовокзального комплекса Общество 15:11
Малайзийская компания готова внести инвестиции в совместный с Узбекистаном проект Транспорт 15:10
В Азербайджане сократился уровень безработицы Экономика 15:05
Владимир Путин отметил сотрудничество США в космонавтике и взаимодействие по ситуации с нефтью Россия 15:05
Таджикистан закрыл границу для иностранцев Таджикистан 15:03
Австрия планирует первой в Европе поэтапно смягчать ограничения из-за коронавируса Европа 15:02
В Азербайджане 85% школ имеют доступ к интернету Общество 15:02
Стабилизация нефтяного рынка возможна лишь после снятия ряда ограничений - Ибрагим Ахмедов Энергетика 15:02
Для юных сказочников в Азербайджане объявлен конкурс Культура 14:58
Грузинский Credo bank и нидерландский Банк развития подписали кредитное соглашение Финансы 14:52
Открытие посольства Армении в Тель-Авиве негативно скажется на региональной безопасности Политика 14:50
Генсек СЕ указала на неготовность стран Европы к пандемии Европа 14:45
Посольство Азербайджана в Грузии доставило в Марнеули гуманитарный груз Бизнес 14:26
В структуре экспорта азербайджанских вин произошли значительные изменения Бизнес 14:16
Все новости