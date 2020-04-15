Эльшад Мирбашир оглу: Многочисленные обращения в адрес Президента Азербайджана подтверждают, что граждане высоко оценивают проводимые работы

БАКУ/Trend/ - Экономическая мощь Азербайджана, единство власти и народа и неразрывная солидарность минимизировали ущерб, который мог быть нанесен глобальной пандемией. Многочисленные обращения в адрес Президента Азербайджана подтверждают, что граждане высоко оценивают проводимые работы, сказал в среду депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльшад Мирбашир оглу.

По его словам, выступление на совещании в формате видеоконференции, посвященное социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года, носит программный характер, охватывая все сферы жизни страны.

«Прежде всего следует отметить, что меры, осуществляемые в рамках борьбы с коронавирусом под руководством Президента Ильхама Алиева, еще раз подтвердили, что для руководства страны безопасность людей превыше всего. Именно для ее обеспечения и защиты населения были мобилизованы все ресурсы государства, и за короткое время были достигнуты успешные результаты. Динамика фактов инфицирования показывает, что общая ситуация в стране обнадеживающая. Азербайджанский народ видит и ценит это. Борьба с пандемией показала силу нашего государства и возможности, которыми оно располагает. Еще раз подтвердился тот факт, что для успешного развития экономика должна быть устойчивой».

Сказав, что в Азербайджане были своевременно предприняты все меры по борьбе с болезнью, депутат добавил, что именно благодаря правильным шагам в стране удается контролировать ситуацию.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)