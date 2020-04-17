В Азербайджане учреждается новая медаль
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане учреждается новая медаль.
По данным Trend, этот вопрос включен в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента).
В связи с учреждением юбилейной медали в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне (1945-2020) на обсуждение было вынесено изменение в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".
После обсуждения на заседании предложение было принято в третьем чтении.
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