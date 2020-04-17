Милли Меджлис Азербайджана в первом чтении принял новое правило в связи с Государственным флагом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлено новое правило в связи с государственным флагом, сообщает в пятницу Trend.

Этот вопрос был отражен в поправке к закону "О правилах использования государственного флага Азербайджанской Республики", обсужденной на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно поправке, случаи исполнения государственного гимна Азербайджана при поднятии и водружении государственного флага будут определяться законом "Об исполнении государственного гимна Азербайджана".

После голосования поправка была принята в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)