Таир Керимли: По поручению Президента Азербайджана были упрощены механизмы адресной социальной помощи и смягчены условия назначения

БАКУ/Trend - В Азербайджане осуществляются серьезные меры контроля по предоставлению адресной государственной социальной помощи. По поручению Президента Азербайджана были упрощены механизмы адресной социальной помощи и смягчены условия назначения. Это дает возможность большему количеству семей воспользоваться этой программой.

Об этом сообщил Trend депутат Таир Керимли.

" Президент Ильхам Алиев принял все необходимые меры, чтобы в период пандемии не ослабить социальное благополучие населения. Число семей, получающих социальную помощь, увеличилось до 10 тысяч. Также по поручению главы государства продлен срок помощи семьям, у которых истек срок получения социальной помощи. Эти семьи смогут воспользоваться этой помощью еще в течении месяца после окончания карантина",- сказал он.

Депутат отметил, что с первого апреля число малообеспеченных семей, получающих адресную социальную помощь, составило 80 тысяч.

"Количество получающих социальную помощь составляет 330 тысяч человек. Сумма адресной социальной помощи каждой семье составляет 222 маната. В соответствии с поручением главы государства упрощены механизмы адресной социальной помощи и смягчаются условия назначения. Это также гарантирует, что больше семей получат поддержку от этой программы, что еще раз доказывает, что глава государства принимает необходимые, последовательные меры по улучшению социального благополучия малообеспеченных семей",- отметил парламентарий.