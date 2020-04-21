Правительство Азербайджана своевременно приняло меры для защиты населения и бизнеса - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Меры защиты населения и бизнеса были предприняты правительством Азербайджана своевременно и реализованы в кратчайшие сроки.

Об этом сказал Trend доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

По его словам, первый месяц реализации подписанного 19 марта 2020 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Указа «О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства» позволяет сделать несколько оптимистичных выводов: «Указ был принят своевременно, а выделенные средства в целом соответствовали масштабам угроз, с которыми столкнулись социально-экономическая сфера и система здравоохранения Азербайджана. Так, по числу инфицированных коронавирусом COVID-19 граждан Азербайджан сегодня на 69 месте в мире. При этом наблюдается общее снижение числа инфицированных – т.е. система здравоохранения справляется с лечением больных быстрее, чем инфекция распространяется среди населения. Такие отличные результаты в борьбе с глобальной пандемией есть сегодня у очень небольшого числа государств планеты».

Согласно мнению эксперта, эффективность мер по социально-экономической поддержке оценивать пока рано, но масштабность предпринятых мер, затронувших максимальное число незащищенных групп населения, а также их комплексный характер позволяют ожидать и в этой сфере положительных результатов. Он отметил, что пока главный индикатор эффективности правительственных мер – социальная стабильность в стране.

Эксперт считает, что предпринятые за прошедший месяц меры позволяют надеяться на то, что граждане Азербайджана будут защищены государством от наиболее опасных проявлений кризиса: безработицы, потери доходов, невозможности обеспечить защиту здоровья и смогут продолжать обучение в высших учебных заведениях: «Пандемия коронавируса и крах мировых цен на нефть уже стали самым серьезным вызовом для глобальной экономики со времен Второй мировой войны. Пока международное сообщество не может решить, следует ли ему искать пути выхода из данного кризиса посредством коллективных действий, или же такое сотрудничество невозможно, Азербайджан предпринял ряд мер, обеспечивающих защиту населения от распространения пандемии и защиту благосостояния граждан. Следует отметить важный факт: меры защиты населения и бизнеса были предприняты своевременно и реализованы в кратчайшие сроки. В Азербайджане уже создана инфраструктура для оказания помощи, которая может быть использована (и расширена) в случае, если пандемия COVID-19 продлиться, а цены на нефть не стабилизируются. Решения властей внушают уверенность в том, что Азербайджан преодолеет нынешние испытания спокойно, без существенных потерь для граждан и экономики страны».

Рассматривая в комплексе Указ Президента Ильхама Алиева и дальнейшие меры, предпринятые Милли Меджлисом и правительством, профессор пришел к выводу, что нынешний глобальный кризис послужил своеобразным стимулом для Азербайджана для продолжения построения полномасштабного социально ориентированного государства: «Предпринятые в марте-апреле 2020 года меры направлены на сближение показателей экономического благосостояния всех граждан Азербайджана, улучшение системы социальной защиты населения, что является достаточно серьезной задачей для любой страны. Требуется эффективная деятельность властных структур и профессионализм государственной бюрократии для того, чтобы в исторически короткие сроки добиться искомой цели. Пока важно отметить, что данная цель (построение демократического социального государства) в общих чертах сформулирована и поддержана на высшем политическом уровне. Сегодня Азербайджан работает над ее достижением даже в неблагоприятных условиях пандемии коронавируса и резкого падения цен на нефть на мировых рынках».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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