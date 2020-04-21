Фонд Euractiv демонстрирует видеоролик в связи с поддержкой Центром Гейдара Алиева стран, пострадавших от пандемии

БАКУ/Trend/ - На интернет-странице ведущей медиакомпании, зарегистрированной в Бельгии, - Фонда Euractiv - демонстрируется видеоролик, в котором отражена проекция флагов Италии, Испании, Франции, Германии и Евросоюза под аккомпанемент музыки соответствующих стран на всемирно известном здании Центра Гейдара Алиева, что символизирует солидарность с европейскими странами и Евросоюзом в борьбе с пандемией коронавируса COVİD-19.

Об этом сообщили во вторник Trend в Фонде Euractiv.

Данный видеоролик будет демонстрироваться на влиятельном новостном портале EurActiv, который имеет самую широкую аудиторию среди медиа-институтов Евросоюза в течение недели.