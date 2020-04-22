Меры, предпринятые руководством Азербайджана, направлены на повышение социальной защиты и благосостояния граждан - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Меры, предпринятые правительством Азербайджана, адекватны сложившейся ситуации, и направлены на повышение социальной защиты и благосостояния граждан.

Об этом сказал Trend советник Российской национальной службы экономической безопасности, эксперт комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Савельев.

Он отметил, что мир ожидает глобальная экономическая рецессия, которую пандемия коронавируса ускоряет и усугубляет: «Мировая экономика в целом и национальные экономики повсюду уже несут потери. Экономический спад особенно заметен, если посмотреть на упавший до рекордных значений спрос на нефть и обрушение нефтяных котировок. Это особенно важно для стран-экспортеров нефти. Потери неизбежны, но важно минимизировать экономические потери и сохранить социальную стабильность. В этом смысле сформулированные руководством Азербайджана приоритеты – сохранение и развитие реального сектора экономики, и обеспечение занятости являются абсолютно правильными».

Эксперт добавил, что благодаря предпринятым мерам руководство Азербайджана сможет смягчить для населения последствия кризиса: «Тут многое зависит от того, как быстро пойдет на спад пандемия и будут ли следующие волны заражения. Сейчас есть основания для осторожного оптимизма: пандемия в Европе медленно идет на спад, а Китай, первым столкнувшийся с коронавирусом, уже отменяет ограничения и переходит к восстановлению экономики. При позитивном развитии событий Китай станет локомотивом восстановления и дальнейшего развития мировой экономики. Однако важно понимать, что сложившаяся ситуация совершенно уникальна - совпал целый ряд факторов. Поэтому сейчас невозможно сделать более или менее точный прогноз. Именно поэтому решения принимаются, что называется, «на ходу» и в режиме ручного управления».

Как отметил Савельев, меры, предпринятые руководством Азербайджана в борьбе с пандемией, направлены на повышение социальной защиты и благосостояния граждан: «Это совершенно очевидно. И поддержка реального сектора, и установка на обеспечение занятости, не говоря уже о прямых мерах социальной поддержки и укрепления здравоохранения. Все это направлено именно на укрепление социальной стабильности и минимизацию неизбежных в этих условиях потерь. Нет сомнений, что эти меры окажут свое позитивное воздействие на социально-экономическое положение Азербайджана не только во время кризиса, но и после его окончания».

(Автор: Гусейн Сафаров)

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