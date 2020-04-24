Комплекс мер, принятых руководством Азербайджана, направлен на всестороннее улучшение ситуации в стране - зарубежные эксперты

БАКУ/Trend/ - Комплекс мер, принятых руководством Азербайджана, направлен на всестороннее улучшение ситуации в стране.

Об этом сказал Trend кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин.

По его словам, пакет программ помощи, принятых правительством Азербайджана, затрагивает многие социальные группы, что позволяет смело прогнозировать его эффективность.

Политолог считает, что в условиях кризиса важен переход на развитие экономики в условиях закрытия границ: «Немаловажным выступает возможность более грамотной организации деятельности целого ряда отраслей экономики страны. Граждане, несмотря на самоизоляцию, не должны понести экономический ущерб. На это направлены значительные финансовые средства, и правительство Азербайджана делает все для поддержки населения».

В свою очередь американский политолог Грэг Вайнер (Greg Weiner) отметил, что общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев и нынешний Президент Ильхам Алиев всегда ставили и ставят в приоритет своей политики интересы своих граждан: «Сегодняшняя забота о населении говорит о преемственности в политике управления страной. Принятые правительством Азербайджана меры говорят о многом. Для населения Азербайджана предпринимаются колоссальные меры поддержки. Это показывает рациональный подход главы государства к управлению».

По мнению эксперта, снижение цен на энергоносители на мировом рынке могут сказаться и на Азербайджане: «Ресурсы Азербайджана, позволяющие стране значительно смягчить для населения последствия пандемии в основном поступают от реализации нефти. В результате снижения цен на нефть нефтеносные страны столкнутся с трудностями. Однако у Азербайджана достаточно серьезная подушка безопасности, которая сложилась в результате рациональной экспортной политики и поэтому страна спокойно выйдет из сложившейся ситуации. Главное, чтобы странам хватило валютного запаса, потому что цена на нефть, судя по всему, еще до конца июня будет оставаться низкой».

В конце политолог отметил, что из отчетов работы азербайджанского правительства видно, что социальная и экономическая помощь населению очень продумана и взвешена. Он думает, что это скажется на том, что Азербайджан с наименьшими потерями выйдет из кризиса.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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