Для правительства Азербайджана благосостояние и здоровье людей на первом месте - политолог

БАКУ/Trend/ - Правительство Азербайджана предприняло достаточно своевременные меры по борьбе с последствиями пандемии.

Об этом сказала Trend политический обозреватель, заместитель председателя Русской общины Азербайджана Анастасия Лаврина.

По ее словам, в ситуации с пандемией эффективность мер заключается именно в своевременности: «Некоторые страны решили проигнорировать призыв к самоизоляции, поставив экономические и политические интересы государства превыше здоровья граждан, и теперь мы видим, в какой сложной ситуации они оказались. Азербайджан же вовремя закрыл границы, чтобы обезопасить собственных граждан, ввёл режим карантина и поэтапно стал внедрять программы для поддержания экономики страны и благосостояния граждан. Своевременно были выделены колоссальные ресурсы для поддержки предприятий, малых и средних предпринимателей, занятости и выплаты заработной платы населению. Помимо этого, была оказана помощь безработным или потерявшим работу гражданам в размере 190 манатов. В то же время помощь была предоставлена районам для развития производства, агропромышленности и, разумеется, граждан. 17 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о новых мерах поддержки в рамках которых 600 миллионов манатов было направлено на обеспечение занятости и социальной поддержки почти 2,5 миллиона граждан».

Политолог считает, что ограничение перемещения граждан без особой надобности позволило предотвратить распространение коронавирусной инфекции: «Сегодня мы видим, как количество новых случаев заражения постепенно снижается. Как и утверждалось изначально, политика самоизоляции – самая верный метод борьбы с пандемией и Азербайджан с этим отлично справился. Учитывая внезапность возникновения коронавирусной инфекции важно было приспособиться и всем медицинским учреждениям и производителям необходимого оборудования, масок, антисептиков, с чем страна также успешно справилась. В аптеках наблюдалась нехватка медицинских масок, но подобная ситуация происходила во всех странах. Нужно было время для налаживания производства. При этом с доступностью антисептиков и спирта проблем не наблюдалось. В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева и при его личном участии, 6 апреля в стране открылась "Бакинская текстильная фабрика". Это существенно помогло покрыть повышающийся спрос на медицинские маски среди населения и медицинских работников, что очень важно».

Лаврина отметила, что программы, принятые правительством Азербайджана, направлены на то, чтобы смягчить последствия пандемии коронавируса для граждан не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе: «Вероятность того, что глобальная экономика или экономика отдельных стран сможет выйти без каких-либо потерь нереальна. Однако, реализуемые программы позволят стране минимизировать последствия. В период, когда предприятия закрыты и граждане вынуждены сидеть дома, было важно не допустить сокращение персонала и гарантировать своевременную выдачу заработной платы. Что и было сделано. С сегодняшнего дня карантинные меры будут поэтапно ослаблять. Экономка постепенно перезапускается, пристраиваясь к новым условиям. Экономические и энергетические проекты продолжают реализовываться. Сотрудничество со странами-партнерами, в частности, в регионе налажено и продолжает приносить свои позитивные результаты. Стоит ожидать, что после преодоления пандемии страны будут нацелены на более интенсивное развитие сотрудничества и наращивание товарооборота, что несомненно положительно скажется на развитии экономики и благосостоянии граждан».

В заключении эксперт сказала, что меры, предпринятые руководством Азербайджана, в конечном итоге приводят к усилению социальной защиты населения и гарантируют их будущее: «В нынешней ситуации благосостояние населения и здоровье людей стоят на первом месте. И даже те программы, которые направлены на поддержание экономики страны, на обеспечение стабильности и международной интеграции, в конечном итоге гарантируют укрепление социальной защиты и оказание необходимой материальной поддержки населению».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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