Центристский демократический интернационал осудил т.н. "выборы" в Нагорном Карабахе

БАКУ /Trend/ - Центристский демократический интернационал (ЦДИ), с которым тесно сотрудничает и членом-наблюдателем которого является правящая партия "Ени Азербайджан", осудил так называемые "президентские и парламентские выборы", проведенные в оккупированном регионе Азербайджана - Нагорном Карабахе, сообщает во вторник Trend.

В заявлении ЦДИ отмечается, что ни одна страна не признает Нагорный Карабах как государство, а также подчеркивается, что проведение этих незаконных т.н. «выборов» не способствует вкладу в процесс переговоров между Азербайджаном и Арменией по урегулированию конфликта.

ЦДИ, будучи приверженным и основываясь на принципах и нормах международного права, вновь подтверждает признание суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В документе подчеркивается, что присоединяясь к соответствующему заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ЦДИ не признает результатов т.н. «выборов» в оккупированном регионе Азербайджана. В заявлении структуры отмечается, что организация разделяет резкую позицию ЕС в связи с данным вопросом.

В документе выражается поддержка усилиям Минской группы ОБСЕ по скорейшему урегулированию конфликта мирным путем. Также в заявлении ЦДИ содержится призыв к более конструктивному подходу во имя обеспечения безопасности в регионе.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)