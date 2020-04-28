Азербайджан нацелен на подъем экономики и одновременно - на поддержку населения - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан расходует средства таким образом, чтобы в целом создавался положительный экономический эффект.

Об этом сказал Trend директор Института нового общества Василий Колташев.

По мнению эксперта социально-экономическая модель Азербайджана однозначно нацелена на подъем экономики в период после пандемии, несмотря на существенные траты на материальную поддержку населения.

Меры, которые предпринимает сейчас правительство Азербайджана по сдерживанию увольнений, по поддержанию предприятий на плаву, по мнению эксперта, направлены на поддержание классической экономической активности: «В условиях кризиса у Азербайджана появилось множество внутренних вопросов, которые решать приходится из финансовых ресурсов государства. Кризис еще более ограничивает эти ресурсы. Азербайджан расходует средства таким образом, чтобы создавался общий экономический положительный эффект. И вот это уже совершенно другая стратегия, включающая условно ББД ( безусловный базовый доход), но абсолютно не исключающая социальную поддержку населения, пособие по безработице и т.п. Классические формы поддержки, в условиях обострения кризиса необходимы, а экспериментальные формы как ББД, с известным результатом, лучше избегать. Тем более что проблемы они не решают».

Он отметил, что безусловный базовый доход возник в качестве идеи не с кризисом 2020 года, а с обвалом рынка в 2008 году: «С этого момента эта идея продолжает распространяться, разрабатываться и пропагандироваться, набирать сторонников и противников. Причем противников в реальности оказалось больше, потому что они руководствуются совершенно другими этическими подходами, нежели сторонники. Сторонники говорят о том, что все имеют права на определенную долю экономических выгод и что людям нужно выделять маленькую ренту из государственного бюджета. А противники говорят, что лучше пустить эти деньги на создание рабочих мест и сделать так, чтобы с помощью этих рабочих мест решались проблемы, которые существуют в странах .Это социальные и экономические проблемы, проблемы связанные с культурой и т.п. Но секрет ББД в том, что он как стратегия не предполагает создание рабочих мест, а является, по сути, заявлением о том, что рабочих мест не будет. Иными словами, ББД сигнализирует о том, что ресурсы государства будут тратиться на выплаты безработным. Поэтому идея ББД вызвала такое сопротивление в ряде стран. Что касается человеческого труда и деятельности, сторонники ББД говорят, что люди получив ББД, сразу будут искать себе новые творческие вершины, но на самом деле этого не будет происходить. К тому же проблемы общества останутся».

По словам эксперта, в настоящее время, с развертыванием третьей волны глобального кризиса встает вопрос даже не о ББД, а о раздаче денег, сохранении и создании новых рабочих мест и предприятий: «Здесь мы видим очень популярный сейчас на постсоветском пространстве лозунг «Сделаем как в Америке, пусть каждый получит по 800 - 1200 долларов США». Другими словами пусть правительство из резервов раздаст народу деньги, а народ пойдет по магазинам и поддержит экономику. Но проблема в том, что всплеск спроса на волне таких раздач будет провоцировать инфляцию, особенно у стран с очень значительным экспортом. Потому что экспорт сейчас имеет низкую рентабельность. К тому же объемы могут уменьшаться. И в этой ситуации рост импорта (так как потребление распространяться и на импорт) приведет к повышению инфляции, в условиях, когда инфляция и так должна расти из-за кризиса. А деньги будут израсходованы не для того, чтобы перезапустить экономику».

В заключение Колташев подчеркнул, что на постсоветском пространстве теоретически Россия, Азербайджан, возможно и Казахстан, могли бы использовать свои ресурсы на то, чтобы вводить ББД: «Однако это ущербный механизм, потому что ресурсы будут расходоваться, а долговременный экономический рост получен не будет. Кроме того, ББД может развивать у определенных групп населения паразитизм, но самое главное - не будет решать ни социальных, ни экономических проблем».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @C8NTINENT